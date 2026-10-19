"Tukao me je oklagijom po nogama" Ava opet optužila dečka za nasilje: "Njegova tetka me zlostavljala"

Nekadašnja rijaliti učesnica i starleta Ava Karabatić ponovo je optužila partnera Lazara za nasilje. Ona je iznijela jezive tvrdnje na njegov, ali i račun članova njegove porodice.

Ava se oglasila za medije sa jezivim tvrdnjama.

– On je mene oteo prošli put kada sam pobegla od njega. Društvene mreže je on preuzeo i kačio objave, ne ja. Njegova tetka me je psihički zlostavljala, a on me tukao oklagijom po nogama – izjavila je Ava Karabatić za Hype TV.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da starleta partnera optužuje za nasilje. Ava je nedavno javnosti i nadležnim organima prosljedila kompletnu dokumentaciju o fizičkom i psihičkom nasilju koje je, kako tvrdi, pretrpela u avgustu 2026. godine u kući svog izabranika.

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Tada je u policiji izjavila da je to bio peti put da ga prijavljuje (od čega tri puta policiji) i da se bori za svoju bezbjednost. Ipak, nakon teškog perioda i razdvojenosti, par je odlučio da sve ružne trenutke ostavi u prošlosti i pokuša ispočetka, prenosi Telegraf.