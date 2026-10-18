Ćerka Goce Tržan studira jedan od najtežih fakulteta: Goca otkrila da je imala težak izbor

Nasljednica Goce Tržan, Lena Tržan, posvetila se obrazovanju i upisala težak fakultet poslije teške odluke koju je donijela.

Kako je Goca otkrila, Lena se premišljala između dva fakulteta, a odluka je pala na psihologiju.

Goca je govorila i o ćerki Leni, koja je započela novo poglavlje u svom životu.

– Ona sa tim živi cijeli život, to je njoj dio odrastanja, nisam ja njoj Goca Tržan, ipak sam ja njoj samo mama. Ona ima 19 godina, brucoš je, upisala je psihologiju, tako da joj želim puno sreće sa tim. Imala je želju da studira i produkciju na FDU, međutim pobjedila je luda majka koju treba liječiti, tako da je upisala psihologiju – otkrila je pjevačica.

Na pitanje da li je spremna na to da je ćerka jednog dana analizira iz ugla psihologa, pjevačica je uz osmijeh odgovorila:

– Ja dijagnozu imam odavno. Važno je da ima svoja interesovanja i da se ostvari kako ona hoće - rekla je pjevačica za "Grand".

Lena promijenila prezime

Ćerka pjevačice Goce Tržan, Lena Tržan, nedavno je odlučila da zvanično izbriše prezime svog biološkog oca Ivana Marinkovića i uzme prezime svoje majke.

Kako je otkrila, promena prezimena nije iznenađenje za njene najbliže, ali sama pjevačica Goca Tržan nije znala tačan trenutak kada je Lena taj korak i sprovela u djelo.

Lena je opisala kako je izgledao sam odlazak u opštinu i na koji način je saopštila majci vesti:

– Za moje prijatelje i porodicu promjena prezimena u Tržan nije novost, već realizacija nečega što sam godinama planirala. Moja mama čak nije ni znala kada ću to uraditi… Jednog dana sam sa drugaricom otišla u opštinu, a poslije smo sjele i popile kafu. Budući da ne mogu dugo da čuvam tajnu, poslije dva-tri dana sam ispričala mami.

Pored promjene prezimena, Lena Marinković je veoma aktivna na društvenim mrežama, gdje dijeli detalje iz privatnog života, ali priznaje da se suočila sa surovim reakcijama javnosti i negativnim komentarima:

– Kada sam otvorila profile na društvenim mrežama, dobila sam „šamar od javnosti“. Ispostavilo se da su ljudi mnogo okrutniji nego što sam mislila… No, sigurno nije lako, mada ljudi misle da jeste. Vjerujem da nas je cijela ta situacija, kao porodicu, još više zbližila, prenosi Telegraf.