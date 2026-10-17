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Obećavao joj kule i gradove pa nestao: Nataša pokazala prepisku sa Džinovićem i šokirala sve

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17.10.2026 16:30

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Харис Џиновић
Foto: Youtube/Blic TV

Nataša Alimpić, poznatija kao Idila, u podkastu „Pravo lice estrade“ otkrila je detalje turbulentnog i kratkog druženja sa legendom narodne muzike Harisom Džinovićem.

Kako tvrdi, pjevač joj je obećavao kule i gradove, govorio da zaslužuje mnogo i da želi da joj pomogne, a potom iznenada prekinuo kontakt. Dodatno ju je izrevoltiralo kada je, kako navodi, Haris kasnije u medijima pričao da je ne poznaje i da je ona sve umislila. Zbog toga je odlučila da pred kamerama podkasta pokaže poruke i skrinšotove koje čuva u telefonu, a za koje tvrdi da dokazuju da je upravo Haris inicirao kontakt i pozivao je.

– Moj odnos sa Harisom Džinovićem bih nazvala poznanstvom koje je bilo malo dublje. Za njega mogu da kažem da malo ima problem sa vaspitanjem, i sa odnosima prema drugima. Kako je ispričala, Haris je njoj prvi prišao, nakon što su zajedno pjevali jedne večeri.

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– On je meni prišao, ne ja njemu. Našao me je jer smo zajedno pjevali te večeri. Prišao mi je i obuhvatio oko struka. Pjevali smo zajedno, bilo mi je lijepo, prijalo mi je. Nataša tvrdi da je Haris potom preko žene iz medija, koju oboje poznaju, tražio njen broj telefona. Iako se pitala zbog čega bi njemu bio potreban njen kontakt, na kraju je pristala da ga dobije.

– Haris je tražio moj broj telefona preko žene iz medija koju svi poznajemo. Dozvolila sam joj da mu da moj kontakt. Razmišljala sam, šta će njemu moj broj. Plašila sam se. Nazvao me je poslije dva dana. Bila sam na ručku kod prijatelja, javila sam se i čula dubok prepoznatljiv glas. Zahvalio mi se što sam ga spominjala prije toga u medijima, i bez okolišanja me pozvao na kafu i to istog momenta od poziva. Rekao mi je da ne jedem ništa i da me čeka u restoranu gde ima dobre ribe. Ručala sam, a onda sam prekinula ručak, da bih mogla lijepo da večeram sa njim.

U želji da što prije stigne na susret sa slavnim pjevačem, Nataša je, kako kaže, doživjela nezgodu sa policijskim automobilom na duplim trakama. I pored svega, brinula je samo da Haris ne ode prije nego što stigne.

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– Odmah sam otišla na susret sa Harisom bez okolišanja. Žureći da vidim njega udario me je policijski auto na duplim trakama. Kasnim, knap vrijeme, plašim se da će da ode Haris. Policija me pita, šta ćemo, ja sam sve napustila da stignem. Sjedeo je sa onim njegovim izrazom lica. Sjela sam i gledala ga u oči. To veče je bilo jako prijatno. Bilo mi je nezamislivo da sedim sa njim. Rekao mi je iste večeri da zaslužujem mnogo, da želi da mi pomogne. Njegov izraz lica mi je ulivao veliko povjerenje. Žao mi je što sam pomislila da to može da bude istina, ispala sam baš glupa – ispričala je Nataša.

Nakon priče o susretu, Nataša je pred kamerama podkasta „Pravo lice estrade“ pokazala dokaze koje čuva u telefonu, a koji se odnose na njenu komunikaciju sa Harisom Džinovićem. Pred kamerama je pokazala skrinšotove prepiske i poziva, za koje tvrdi da potvrđuju da ju je pjevač zvao, a potom joj poslao i poruku:

– Tri puta zovem, ne javljaš se – stajalo je u jednoj od poruka, prenosi telegraf.

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Haris Džinović

Nataša Alimpić

Pjevačica

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