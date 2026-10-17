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Ana Nikolić zaprijetila sudom zbog Nataše Bekvalac, pa se žestoko obrukala

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17.10.2026 14:58

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Ана Николић
Foto: Youtube/ Pink.rs

Pjevačica Ana Nikolić burno je reagovala na najavu muzičke večeri posvećene njenim pjesmama i pjesmama koleginice Nataše Bekvalac.

Međutim, čini se da je najavu pogrešno protumačila, pa je uslijedio oštar odgovor koji je ubrzo postao tema komentara na društvenim mrežama.

Naime, na društvenim mrežama objavljen je plakat za tematsko veče tokom kojeg će se puštati pjesme Ane Nikolić i Nataše Bekvalac. Sudeći prema njenoj reakciji, pjevačica je pomislila da je riječ o najavi njihovog zajedničkog nastupa, što je odmah oštro demantovala.

Ana nije krila ljutnju, a odgovornost za objavu pripisala je osobi koja ju je postavila. U svojoj poruci otišla je i korak dalje, spomenuvši Palatu pravde.

– Ovo je budalaština. Nikakav nastup ne postoji. Ali ko je ovo okačio, prošetaće do Palate pravde. Govorim isključivo u svoje ime – napisala je Ana Nikolić.

Njena objava izazvala je brojne reakcije, a korisnici društvenih mreža ubrzo su joj ukazali na to da se na plakatu, zapravo, najavljuje tematsko veče, a ne koncert niti zajednički nastup dvije pjevačice.

Dok su joj pojedini poručivali da je prije reakcije trebalo pažljivije da pročita najavu, drugi su se našalili na račun njenog istupa.

„Lijepo piše tematsko veče“, „Ana, briši ovo odmah ujutro“ – neki su od komentara.

Tako se objava koja je, po svemu sudeći, nastala zbog nesporazuma pretvorila u raspravu na društvenim mrežama. Umjesto najave muzičkog događaja, u centru pažnje našla se burna reakcija Ane Nikolić, nakon što je očigledno pogrešno razumjela šta piše na plakatu, piše Avaz

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Ana Nikolić

lapsus

Pjevačica

sud

prijetnja

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