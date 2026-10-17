Meteorolog kojeg pomno prati cijela regija objavio novu prognozu: Šta nas čeka do kraja oktobra?

Kako je najavio, od sutra, nedjelje, 18. oktobra, očekuje se više sunca, ali uz hladne noći i relativno tople dane. Sredinom sedmice slijedi prolazno pogoršanje vremena.

"Danas dosta oblaka, ali uglavnom suvo, samo ponegdje uz slabu kišu, uveče razvedravanje. Maksimalne temperature od 14 do 18 stepeni Celzijusa. Poslije hladne noći drugi dan vikenda znatno sunčaniji i malo topliji, uz maksimalne temperature od 16 do 21 stepen Celzijusa.

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Početkom sljedeće sedmice noći i dalje hladne, ali tokom dana sunčano i relativno toplo. Sredinom sedmice maksimalne temperature od 17 do 23 stepena Celzijusa. Oko srijede i četvrtka očekuje se premještanje hladnog fronta, koji bi prvo donio relativno toplo i nestabilno vrijeme, a zatim frontalne padavine i manje zahlađenje, pa bi se u petak maksimalne temperature kretale od 13 do 19 stepeni Celzijusa", napisao je Čubrilo.

Dodao je da će od 24. oktobra pa sve do kraja mjeseca, uz dominaciju anticiklona, noći biti svježe, a dani sunčani i relativno topli.

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"Vjetar će biti slab. Dnevne maksimalne temperature kretale bi se od 17 do 23 stepena Celzijusa, što je iznad prosjeka. Nagovještaja za promjenu sinoptičke situacije koja bi vodila ka hladnijem vremenu ima tek oko 31. oktobra, ali to je period koji je daleko izvan pouzdanog opsega prognoze", naveo je Čubrilo.

Na kraju je, kao i uvijek, naglasio da su svi izneseni podaci i procjene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela.

"Za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode", poručio je Čubrilo.