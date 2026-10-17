Logo

Meteorolog kojeg pomno prati cijela regija objavio novu prognozu: Šta nas čeka do kraja oktobra?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.10.2026 14:59

Komentari:

0
Метеоролог којег помно прати цијела регија објавио нову прогнозу: Шта нас чека до краја октобра?
Foto: Pexels/Rahmi Aksöz:

Meteorolog Marko Čubrilo, čije prognoze redovno prati cijeli region, oglasio se danas, 17. oktobra, najnovijom objavom na društvenim mrežama.

Kako je najavio, od sutra, nedjelje, 18. oktobra, očekuje se više sunca, ali uz hladne noći i relativno tople dane. Sredinom sedmice slijedi prolazno pogoršanje vremena.

"Danas dosta oblaka, ali uglavnom suvo, samo ponegdje uz slabu kišu, uveče razvedravanje. Maksimalne temperature od 14 do 18 stepeni Celzijusa. Poslije hladne noći drugi dan vikenda znatno sunčaniji i malo topliji, uz maksimalne temperature od 16 do 21 stepen Celzijusa.

Војска од Теракоте

Svijet

Otisci prstiju stari 2.200 godina otkrili ko je izrađivao Vojsku od terakote u Kini

Početkom sljedeće sedmice noći i dalje hladne, ali tokom dana sunčano i relativno toplo. Sredinom sedmice maksimalne temperature od 17 do 23 stepena Celzijusa. Oko srijede i četvrtka očekuje se premještanje hladnog fronta, koji bi prvo donio relativno toplo i nestabilno vrijeme, a zatim frontalne padavine i manje zahlađenje, pa bi se u petak maksimalne temperature kretale od 13 do 19 stepeni Celzijusa", napisao je Čubrilo.

Dodao je da će od 24. oktobra pa sve do kraja mjeseca, uz dominaciju anticiklona, noći biti svježe, a dani sunčani i relativno topli.

Француска демонстрације

Svijet

Demonstranti nakratko ušli u zgradu Gradske uprave u Marseju

"Vjetar će biti slab. Dnevne maksimalne temperature kretale bi se od 17 do 23 stepena Celzijusa, što je iznad prosjeka. Nagovještaja za promjenu sinoptičke situacije koja bi vodila ka hladnijem vremenu ima tek oko 31. oktobra, ali to je period koji je daleko izvan pouzdanog opsega prognoze", naveo je Čubrilo.

Na kraju je, kao i uvijek, naglasio da su svi izneseni podaci i procjene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela.

"Za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode", poručio je Čubrilo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

meteorolog

Marko Čubrilo

Vremenska prognoza

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сједење столица одмарање кауч фотеља

Društvo

Koliko puta za 30 sekundi možete ustati sa stolice? Odgovor otkriva mnogo o vašem zdravlju

3 h

0
Нестала дјевојчица у Српској: Породица тврди да је отишла с 23-годишњаком

Društvo

Nestala djevojčica u Srpskoj: Porodica tvrdi da je otišla s 23-godišnjakom

4 h

0
Олдтајмер клуб Мостар, уз званичну подршку Града Требиња и Туристичке организације града Требиња, организује традиционалну ревију и изложбу олдтајмера у оквиру популарне манифестације „Рали Ћирином трасом и винском цестом“.

Društvo

Miris starih vremena i sjaj klasika: Trebinje postaje pozornica oldtajmera

4 h

0
Кућа продаја оглас за некретнину

Društvo

Oglas koji je zapalio mreže: Prodajem kuću, ali...

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

U Parizu zapaljeni kiosk i automobil

17

04

Zvaničnici Ukrajine, SAD i Rusija mogli bi da se sastanu tokom samita G20?

16

57

Medonosne pčele potiskuju divlje oprašivače u potrazi za hranom

16

50

Skoro 3.000 dronova upućeno ka Moskvi

16

48

Sudija po prvi put pokazao digitalni žuti i crveni karton: Ispisana istorija fudbala!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima