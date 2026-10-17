Nestala djevojčica u Srpskoj: Porodica tvrdi da je otišla s 23-godišnjakom

Autor:ATV redakcija
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Četrnaestogodišnja djevojčica iz Konjević Polja je nestala, a njena porodica tvrdi da je otišla s 23-godišnjim muškarcem. Članovi porodice navode da ne znaju gdje se ona trenutno nalazi te da su njen nestanak prijavili policiji.
Porodica je zabrinuta za njenu sigurnost i poziva građane da podijele svaku informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku.
Svi koji su djevojčicu vidjeli, znaju gdje se nalazi ili imaju saznanja o njenom kretanju pozivaju se da informacije odmah prijave policiji.
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Porodica je objavila i brojeve telefona na koje se mogu javiti oni koji bi mogli pomoći:
- Otac Edin: 061 758 289
- Majka Amira: 060 331 6443
(Avaz)
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