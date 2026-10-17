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Nestala djevojčica u Srpskoj: Porodica tvrdi da je otišla s 23-godišnjakom

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17.10.2026 13:31

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Нестала дјевојчица у Српској: Породица тврди да је отишла с 23-годишњаком
Foto: Avaz

Četrnaestogodišnja d‌jevojčica iz Konjević Polja je nestala, a njena porodica tvrdi da je otišla s 23-godišnjim muškarcem. Članovi porodice navode da ne znaju gd‌je se ona trenutno nalazi te da su njen nestanak prijavili policiji.

Porodica je zabrinuta za njenu sigurnost i poziva građane da podijele svaku informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku.

Svi koji su d‌jevojčicu vid‌jeli, znaju gd‌je se nalazi ili imaju saznanja o njenom kretanju pozivaju se da informacije odmah prijave policiji.

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Porodica je objavila i brojeve telefona na koje se mogu javiti oni koji bi mogli pomoći:

- Otac Edin: 061 758 289

- Majka Amira: 060 331 6443

(Avaz)

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Tagovi :

nestala djevojčica

Konjević Polje

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