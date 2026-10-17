Misteriozne pošiljke izazvale uzbunu: Evakuisane kancelarije, FBI pokrenuo veliku istragu

Američke bezbjednosne službe istražuju sumnjive pošiljke koje su stigle na adrese desetina kancelarija članova Kongresa i izbornih institucija širom Sjedinjenih Američkih Država, saopštili su zakonodavci i predstavnici policije.

Najmanje 36 članova američkog Kongresa prijavilo je ove sedmice da su njihove kancelarije dobile sumnjiva pisma, od kojih su neka sadržala nepoznatu bijelu praškastu supstancu. U pojedinim slučajevima incidenti su doveli do evakuacije prostorija i intervencije policije i specijalizovanih ekipa za opasne materije, prenosi Si-En-En (CNN).

Američka poštanska inspekcijska služba (USPIS), Federalni istražni biro (FBI) i policija Kapitola istražuju pisma upućena kongresnim kancelarijama, navodi se u elektronskoj poruci koju je u četvrtak služba zadužena za bezbjednost Senata poslala zaposlenima na Kapitol hilu, a u koju je Si-En-En imao uvid.

Sumnjive pošiljke sa bijelim prahom stigle su i u izborne kancelarije u najmanje deset američkih saveznih država, zbog čega su FBI i poštanska inspekcija pokrenuli istragu.

Za sada nije poznato da li su pisma upućena članovima Kongresa povezana sa onima koja su stigla u izborne institucije.

Ni u jednom od incidenata nije bilo povrijeđenih, a u najmanje šest slučajeva utvrđeno je da supstance pronađene u kovertama nisu opasne.

FBI je u saopštenju objavljenom u srijedu uveče potvrdio da je "niz sumnjivih pošiljaka" poslat na različite adrese širom zemlje, uključujući kancelarije državnih sekretara saveznih država i njihove izborne službe.

"Neka pisma sadržala su nepoznatu supstancu i blisko sarađujemo sa našim partnerima iz policijskih službi kako bismo reagovali na svaki incident. Takođe radimo na identifikaciji osobe ili osoba odgovornih za slanje pisama", saopštio je FBI.

Sumnjiva pisma stigla republikancima i demokratama

Najmanje 36 članova Kongresa, među kojima su i republikanci i demokrate, saopštilo je do petka uveče da su njihove kancelarije primile sumnjive pošiljke.

Najmanje sedam pisama je otvoreno, što je dovelo do evakuacija i laboratorijskih ispitivanja pronađenih supstanci. Više kancelarija evakuisano je iz predostrožnosti, dok su brojne pošiljke presretnute prije nego što su stigle do primalaca.

"Policijski službenici rade na presretanju svih dodatnih pisama prije njihove isporuke", navodi se u poruci službe za bezbjednost Senata, uz upozorenje da "postoji mogućnost da neka pisma ipak stignu na odredište".

Republikanski senator iz Teksasa Ted Kruz objavio je u petak na društvenim mrežama da je njegova kancelarija u Hjustonu primila sumnjivo pismo sa bijelom praškastom supstancom.

"Ovaj incident izaziva duboku zabrinutost. Pokušajima zastrašivanja političkih protivnika nema mjesta u našoj zemlji", poručio je Kruz.

Portparol republikanske senatorke iz Mejna Suzan Kolins rekao je za Si-En-En da su dvije njene kancelarije ove sedmice bile mete sumnjivih pošiljaka, ali da su obje presretnute.

"Zahvaljujemo policiji Portlanda, vatrogascima, timu za opasne materije i FBI-u na brzoj i hrabroj reakciji. Ovo je bio četvrti napad usmjeren na kancelariju ili dom senatorke Kolins u posljednja dva mjeseca", izjavila je šefica njenog kabineta Kejti Braun.

Demokratska senatorka iz Njujorka Kirsten Džilibrand, koja predsjedava odborom Demokratske stranke za senatske izborne kampanje, saopštila je u četvrtak da je sumnjiva pošiljka poslata njenoj kancelariji u Njujorku, ali da ju je presrela američka poštanska inspekcija.

Poštanska služba presrela je i sumnjiva pisma upućena kancelarijama demokratskog senatora Rafaela Vornoka i državnog sekretara Džordžije Breda Rafenspergera, potvrdio je Rafenspergerov portparol.

Služba za bezbjednost Senata zaposlenima na Kapitol hilu dostavila je i fotografiju jedne od sumnjivih koverti kako bi mogli da prepoznaju eventualne nove pošiljke.

Evakuacije izbornih kancelarija u više saveznih država

Izborne kancelarije u najmanje deset američkih saveznih država takođe su tokom sedmice dobile pisma sa sumnjivim supstancama.

Kancelarije u kompleksu Kapitola savezne države Arizona evakuisane su u četvrtak nakon što su zaposleni otvorili kovertu ispunjenu bijelim prahom, saopštio je državni sekretar Arizone Adrijan Fontes.

Zaposleni koji su bili izloženi supstanci privremeno su izolovani, dok su na teren izašle policijske i specijalizovane ekipe za opasne materije.

"Supstanca koja je prikupljena prošla je laboratorijska ispitivanja tokom noći, najprije radi provjere toksičnosti, a rezultati su bili negativni", rekao je Fontes u petak za Si-En-En.

"Nemam konkretne informacije o tome o kojoj je supstanci riječ, ali prema trenutnim saznanjima nije štetna za ljude", dodao je.

Fontes je upozorio da ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljan problem za funkcionisanje izbornog sistema.

"Ometanje rada izbornih zvaničnika u ovom izuzetno važnom periodu i zastrašivanje, odnosno moguće zastrašivanje birača, predstavlja štetu. To je šteta za našu demokratiju i naš izborni sistem, za koji želimo da funkcioniše nesmetano, bez zastrašivanja", naglasio je.

Zvaničnici Luizijane i Oklahome saopštili su da su njihove izborne kancelarije u utorak primile slična pisma, zbog čega su prostorije evakuisane dok su nadležne službe intervenisale.

Izborni zvaničnici u Džordžiji, Misisipiju, Merilendu i Ohaju takođe su prijavili da su njihove kancelarije bile mete, ali su koverte presretnute prije isporuke.

Izborna komisija Viskonsina saopštila je u četvrtak da je primila sumnjivu pošiljku koju su nadležni pregledali i utvrdili da nije opasna.

Zvaničnici Nebraske takođe su primili sumnjivu kovertu, koja nije otvorena, već je predata FBI-u, saopštila je kancelarija državnog sekretara te savezne države.

FBI istražuje ko stoji iza pošiljaka

Nacionalno udruženje državnih sekretara i Nacionalno udruženje direktora državnih izbornih službi izrazili su duboku zabrinutost zbog ovih incidenata.

"Kao što smo i ranije isticali, prijetnjama izbornim zvaničnicima i zaposlenima nema mjesta u našoj demokratiji. Oni koji sprovode izbore nikada ne bi smjeli da strahuju za svoju bezbjednost dok obavljaju svoje dužnosti", navodi se u zajedničkom saopštenju dvije organizacije.

Slični incidenti već su zabilježeni u Sjedinjenim Američkim Državama. Samo nekoliko sedmica prije predsjedničkih izbora 2024. godine, paketi sa praškastim supstancama poslati su izbornim zvaničnicima u najmanje šest saveznih država.

Džon Koen, bivši vršilac dužnosti podsekretara za obavještajne poslove i analizu u američkom Ministarstvu unutrašnje bezbjednosti, upozorio je da najnoviji incidenti pokazuju koliko su bezbjednosne prijetnje postale složene.

"Ovi događaji pokazuju da, u trenutnom bezbjednosnom okruženju, izborni i policijski zvaničnici moraju biti spremni da odgovore na širok spektar sajber i fizičkih prijetnji", rekao je Koen za Si-En-En.

"Loša vijest je da se prijetnje brzo razvijaju, da su dinamične, tehnološki potpomognute i opasne. Dobra vijest je da su državni i lokalni zvaničnici bolje pripremljeni nego ikada ranije da odgovore na njih", zaključio je Koen.

Istraga FBI-a i drugih nadležnih službi se nastavlja, a za sada nije poznato ko je poslao sumnjive pošiljke, niti da li iza incidenata u različitim saveznim državama stoji ista osoba ili organizovana grupa.