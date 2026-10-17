Uhapšeni pastor i njegova supruga: U ilegalnom centru zatečeno 200 ljudi, neki vezani lancima

Oko 200 ljudi, među kojima i dvoje djece, pronađeno je u ilegalnom rehabilitacionom centru u Južnoj Africi.

Pojedini su bili vezani lancima, dok su mnogi boravili u prenatrpanim prostorijama bez tekuće vode. Uhapšeni su pastor koji je vodio ustanovu i njegova supruga.

Pastor koji je upravljao ustanovom za odvikavanje od upotrebe narkotika i njegova supruga uhapšeni su pod sumnjom da su počinili otmicu, prenosi Bi-Bi-Si.

Vlasti su saopštile da su zatekle teške nehumane uslove, pretrpane prostorije i osobe sa ranama po tijelu, a pojedini korisnici bili su vezani lancima jedni za druge.

U ustanovi su pronađeni šesnaestogodišnja djevojčica i jedanaestogodišnji dječak, koji su bili smješteni u istoj prostoriji sa odraslima.

Iako je par tvrdio da se u centru nalazi 60 ljudi, inspekcija je otkrila više od tri puta toliko osoba, uključujući više od 30 žena.

#sapsMP [COUPLE NABBED FOR ALLEGED KIDNAPPING, OPERATING UNREGISTERED REHAB CENTRE, AND CONTRAVENING HEALTH AND SAFETY STANDARDS] The #SAPS in Mpumalanga has arrested a couple, a man (59) and a woman (58), this morning, 16/10, following the discovery of premises where approximately 200 people were allegedly being kept. The arrests stem from an operation conducted on Thursday, 15/10, at Waterval B in Siyabuswa. Officials from the Department of Social Development in the Nkangala District were conducting inspections targeting illegal rehabilitation centres when they went to the said premises and requested assistance from the SAPS. Preliminary investigations suggest that the premises were allegedly being operated as a rehabilitation centre. It is further alleged that the couple was running the said facility without the required registration authorisation and was accommodating approximately 200 people on the property. Last night (15/10), during the operation, 14 people had to be taken for medical treatment, while the couple was taken in for questioning by the police. Currently, the suspects are facing charges of kidnapping; contravention of Section 19(1), read with Section 19(13), of the Prevention of and Treatment for Substance Abuse Act, Act 70 of 2008, relating to the establishment and management of an unregistered treatment centre; and failure to comply with health and safety standards in terms of applicable Environmental Health By-laws and the National Health Act. A team of seasoned detectives and other specialised units was assembled today under the leadership of the Provincial Commissioner of the SAPS in Mpumalanga, Lieutenant General Apaphia Modise, to ensure that no stone is left unturned. At this stage, police cannot rule out the possibility of further arrests as investigations continue. Additional charges may also be added depending on the outcome of the investigation. The two are expected to appear at the Mdutjana Magistrates’ Court in Siyabuswa on Monday, 19/10. ME https://t.co/8n4tEXuRsd — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) October 16, 2026

Prema navodima nadležnih, većina zatečenih osoba vjerovatno su korisnici narkotika.

Nisu imali pristup funkcionalnim toaletima niti tekućoj vodi, a neki su u centru boravili duže vrijeme.

Jedan od bivših korisnika centra rekao je lokalnoj televiziji Njuzrum Afrika da je vezivanje lancima bilo uobičajena praksa, kako prilikom dolaska u ustanovu tako i kao kazna.

Ipak, naveo je da mu je boravak u ustanovi pomogao da se oslobodi zavisnosti. Druga osoba rekla je da joj je zbog iskustva u centru potrebna psihološka pomoć.

Par je za smještaj naplaćivao oko 160 evra mjesečno po osobi, od čega je gotovo polovina novca išla crkvi.

Policija je saopštila da je 14 osoba prebačeno u bolnicu na dalje liječenje, dok je 132 ponovo spojeno sa svojim porodicama.

Protiv uhapšenog para podignute su optužbe za otmicu, a moguće je da će biti dodate i druge optužbe.

Očekuje se da se pojave pred lokalnim sudom u ponedjeljak.

Ilegalni rehabilitacioni centri posljednjih godina sve su prisutniji u Južnoj Africi, gdje raste upotreba narkotika. Ministarstvo za socijalni razvoj te zemlje saopštilo je prošle godine da je širom zemlje otkrilo više od 100 nezakonitih ustanova, uglavnom u provinciji Gauteng, u kojoj se nalazi Johanesburg.

(RTS)