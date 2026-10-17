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Uhapšeni pastor i njegova supruga: U ilegalnom centru zatečeno 200 ljudi, neki vezani lancima

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17.10.2026 12:04

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Око 200 људи, међу којима и двоје дјеце, пронађено је у илегалном рехабилитационом центру у Јужној Африци. Поједини су били везани ланцима, док су многи боравили у пренатрпаним просторијама без текуће воде. Ухапшени су пастор који је водио установу и његова супруга.
Foto: X/printscreen

Oko 200 ljudi, među kojima i dvoje djece, pronađeno je u ilegalnom rehabilitacionom centru u Južnoj Africi.

Pojedini su bili vezani lancima, dok su mnogi boravili u prenatrpanim prostorijama bez tekuće vode. Uhapšeni su pastor koji je vodio ustanovu i njegova supruga.

Pastor koji je upravljao ustanovom za odvikavanje od upotrebe narkotika i njegova supruga uhapšeni su pod sumnjom da su počinili otmicu, prenosi Bi-Bi-Si.

Vlasti su saopštile da su zatekle teške nehumane uslove, pretrpane prostorije i osobe sa ranama po tijelu, a pojedini korisnici bili su vezani lancima jedni za druge.

U ustanovi su pronađeni šesnaestogodišnja djevojčica i jedanaestogodišnji dječak, koji su bili smješteni u istoj prostoriji sa odraslima.

Iako je par tvrdio da se u centru nalazi 60 ljudi, inspekcija je otkrila više od tri puta toliko osoba, uključujući više od 30 žena.

Prema navodima nadležnih, većina zatečenih osoba vjerovatno su korisnici narkotika.

Nisu imali pristup funkcionalnim toaletima niti tekućoj vodi, a neki su u centru boravili duže vrijeme.

Jedan od bivših korisnika centra rekao je lokalnoj televiziji Njuzrum Afrika da je vezivanje lancima bilo uobičajena praksa, kako prilikom dolaska u ustanovu tako i kao kazna.

Ipak, naveo je da mu je boravak u ustanovi pomogao da se oslobodi zavisnosti. Druga osoba rekla je da joj je zbog iskustva u centru potrebna psihološka pomoć.

Par je za smještaj naplaćivao oko 160 evra mjesečno po osobi, od čega je gotovo polovina novca išla crkvi.

Policija je saopštila da je 14 osoba prebačeno u bolnicu na dalje liječenje, dok je 132 ponovo spojeno sa svojim porodicama.

Protiv uhapšenog para podignute su optužbe za otmicu, a moguće je da će biti dodate i druge optužbe.

Očekuje se da se pojave pred lokalnim sudom u ponedjeljak.

Ilegalni rehabilitacioni centri posljednjih godina sve su prisutniji u Južnoj Africi, gdje raste upotreba narkotika. Ministarstvo za socijalni razvoj te zemlje saopštilo je prošle godine da je širom zemlje otkrilo više od 100 nezakonitih ustanova, uglavnom u provinciji Gauteng, u kojoj se nalazi Johanesburg.

(RTS)

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Tagovi :

Južna Afrika

Migranti

hapšenje

Policija

prihvatni centar za migrante

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