Drama na auto-putu u Hrvatskoj: Metak ranio medicinara u vozilu Hitne pomoći

Medicinski radnik (35) ranjen je u šaku kada je metak probio bočno staklo vozila Hitne pomoći tokom vožnje auto-putem A3 kod Lužana u Hrvatskoj.

Povrijeđeni muškarac prevezen je u bolnicu u Slavonskom Brodu, gdje mu je iz šake izvađen deformisani metak nepoznatog kalibra, dok policija traga za osobom koja je pucala.

Policija je objavila nove detalje incidenta, gdje je u četvrtak metak prošao kroz bočno staklo vozila Hitne medicinske pomoći i povrijedilo 35-godišnjeg medicinskog radnika, prenosi Dnevnik.hr.

Vozilom je upravljao 52-godišnji vozač, koji je nakon incidenta, koji se dogodio oko 16 časova, bezbjedno zaustavio vozilo i povrijeđenom kolegi pružio prvu pomoć, saopštila je Policijska uprava brodsko-posavska.

Policija je obavila uviđaj i razgovarala sa nekoliko osoba, a potraga za počiniocem se nastavlja.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se pronašao počinilac, utvrdio tačan kalibar metka i razjasnile sve okolnosti incidenta, saopštila je policija.