Hapšenje u Hrvatskoj zbog sramnog skandiranja

Policija u Hrvatskoj do sada je uhapsila četiri lica zbog sramotnog kortea ulicama Splita, u kojem su članovi navijačke grupe "Torcida" uoči fudbalske utakmice "Hajduka" i "Ajaksa" uzvikivali antisemitske i nacističke poruke, a utvrđen je identitet još petnaestak osoba za kojima traga.

Hrvatski mediji navode da je četvoro uhapšenih osumnjičeno za krivično djelo javno podsticanje na nasilje i mržnju, a preostale identifikovane policija traži jer ih nije našla na adresi stanovanja.

Istražni sudija Županijskog suda u Splitu odredio je jednomjesečni istražni zatvor za petoro lica koja su učestvovala u navijačkim obračunima i neredima u srijedu uveče na splitskoj Rivi, te se sukobili s policijom koja je intervenisala.

Ranije je policija uhapsila desetak osoba zbog raznih prekršaja, neki su već ispitani i određena im je kazna, a drugi čekaju na nju.

Na 10 dana zatvora osuđen je 24-godišnjak koji je za vrijeme utakmice na stadionu "Poljud" u četvrtak pijan vičući vrijeđao igrače "Ajaksa" na antisemitskoj osnovi.

Splitska policija i dalje intenzivno radi na terenu i pregleda stotine snimaka kako bi identifikovala što veći broj izgrednika, prenosi Srna.

Večeras se očekuje privođenje istražnom sudiji četvorice koji su učestvovali u korteu uz antisemitske i nacističke uzvike.

Navijači splitskog "Hajduka" su, krećući se prema stadionu na utakmicu sa "Ajaksom", skandirali "Aušvic!", "Ustaj, Adolfe!" i "Gazi Židove!", a na čelu je bio automobil sa sandukom na kome piše "Ajaks".