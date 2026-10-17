U Hrvatskoj u riziku od siromaštva 19,5 odsto stanovnika

U Hrvatskoj je 19,5 odsto stanovništva bilo u riziku od siromaštva u prošloj godini, dok je među osobama starijim od 65 godina taj udio iznosio 39,4 odsto, pokazali su podaci Državnog zavoda za statistiku objavljeni povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, koji se danas obilježava.

U riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti bilo je 20,7 odsto stanovnika Hrvatske, nešto manje od prosjeka Evropske unije, koji je iznosio 20,9 odsto, prenijela je Hina.

Prag rizika od siromaštva za jednočlano domaćinstvo iznosio je 9.034 evra godišnje.

Među najugroženijima su starije osobe, posebno žene i samci.

Riziku od siromaštva izloženo je 42,4 odsto žena starijih od 65 godina i 35,3 odsto muškaraca iste starosne grupe.

Kod samaca starijih od 65 godina stopa iznosi 64,4 odsto, dok je među penzionerima 36,3 odsto.

Vladin program za period od 2024. do 2028. godine predviđa smanjenje stope rizika od siromaštva na manje od 15 odsto, dok je nacionalni cilj da se do 2030. broj osoba u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti smanji za 298.000, uključujući 40.000 djece.

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1992. godine, a obilježava se od 1993. godine.