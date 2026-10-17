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Plavi voz Josipa Broza Tita ponovo u funkciji

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17.10.2026 09:48

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Плави воз Јосипа Броза Тита поново у функцији
Foto: Instagram/flavioricardovassoler

Nekada je bio rezervisan za Josipa Broza Tita, svjetske državnike i ugledne goste, a danas pruža priliku i drugim putnicima da osjete d‌jelić nekadašnjeg luksuza. Čuveni Plavi voz, jedan od prepoznatljivih simbola bivše Jugoslavije, i dalje privlači pažnju ljubitelja istorije, željeznice i neobičnih putovanja.

Nekadašnja Titova kompozicija danas se koristi u turističke i komercijalne svrhe, a posebnu pažnju izaziva mogućnost rezervacije smještaja u salon-vagonima koji su nekada bili namijenjeni državnom vrhu.

Plavi voz nije bio obična željeznička kompozicija. Riječ je o svojevrsnoj pokretnoj rezidenciji u kojoj su se luksuz, udobnost i reprezentativan izgled spajali s praktičnim sadržajima potrebnim za putovanja na duže relacije.

Putnicima su dostupne dvokrevetne kabine uz doplatu od 20 evra, dok jednokrevetna kabina košta 45 evra. Na te iznose potrebno je dodati i cijenu vozne karte, koja zavisi od polazne stanice i odabranog razreda.

Prema objavljenim cijenama, jednosmjerna karta na relaciji Zemun – Bar iznosi 23,80 evra u drugom, odnosno 35,60 evra (cca. 70 KM) u prvom razredu. Rezervacija običnog sjedišta košta dodatna tri evra.

Unutrašnjost Plavog voza uređena je materijalima i detaljima koji su trebali naglasiti njegov poseban status. Mahagoni, orah, ukrasne intarzije, vuneni tepisi, pliš i svila činili su ambijent dostojan visokih državnih delegacija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Voz

Josip Broz Tito

plavi voz

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