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Objavljen novi trejler za GTA 6

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15.10.2026 18:12

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Објављен нови трејлер за ГТА 6
Foto: Youtube / IGN

Kompanija „Rokstar“ objavila je trejler za izlazak igre „GTA 6“, koji donosi nove kadrove glavnih likova Džejsona i Lusije, kao i otvorenog svijeta koji će igrači moći da istražuju.

Trejler traje minut i 30 sekundi i otkriva više detalja o Džejsonovoj problematičnoj prošlosti, uključujući njegov odlazak iz vojske, koji se nije završio u najboljim odnosima.

Prikazani su i kratki kadrovi intimne scene pod tušem sa Lusijom, koja nosi elektronsku nanogicu, kao i brojne eksplozivne akcione sekvence u otvorenom svijetu.

Umjesto prikaza gejmpleja, novi trejler stavlja akcenat na filmski prikaz akcije i atmosferu igre, čije je izdavanje zakazano za 19. novembar, prenosi b92.

U skladu sa saradnjom „Rokstara“ i kompanije „Soni“, „Plejstejšn 5“ ima istaknuto mjesto u trejleru. Već na početku prikazana je poruka da se igra najbolje igra na PS5, a potvrđeno je i da je prikazani materijal snimljen na ovoj konzoli.

Trejler počinje Džejsonovim glasom u pozadini.

„Upao sam u nevolju u vojsci“, kaže on. „Nismo se rastali u najboljim odnosima. Ljudima poput mene ne odobravaju kredite i slične stvari“.

Nakon toga vidimo bradatog Džejsona kako radi u Brajanovoj marini i polira čamac, prije nego što dobije poziv od Lusije Kaminos. Pretpostavlja se da je riječ o pozivu u kojem ga Lusija zamoli da dođe po nju nakon izlaska iz zatvora.

Cijeli trejler možete pogledati u nastavku:

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

GTA 6

igrica

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