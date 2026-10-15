Putin: Uzvratićemo na napade na rafinerije

Rusija će odgovoriti na napade Ukrajine na ruske rafinerije nafte, logističke i energetske objekte, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Pokušali su juče da napadnu neke rafinerije, a sada su pogodili pojedina mjesta, ništa toliko značajno, ali ipak nastavljaju. Isto je i sa platformama za elektronsku trgovinu - oni su napravili prvi korak, mi smo sada počeli da reagujemo, a oni već kukaju zbog energije, uključujući vojne objekte, centre za podatke i tako dalje", rekao je Putin na kongresu organizacije "Poslovna Rusija".

Putin je dodao da Ukrajina nije trebala da počinje ovakve udare, prenosi Srna.

Svijet Moskva otkrila da li je moguć sastanak Putina, Trampa i Sija u Kini

Kijev traži od svojih sponzora da izvrše pritisak na Rusiju da obustavi uzvratne udare kao odgovor na korake koje je preduzeo, rekao je ruski predsjednik.