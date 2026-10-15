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Putin: Uzvratićemo na napade na rafinerije

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15.10.2026 18:31

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Владимир Путин
Foto: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin, Photo via AP

Rusija će odgovoriti na napade Ukrajine na ruske rafinerije nafte, logističke i energetske objekte, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Pokušali su juče da napadnu neke rafinerije, a sada su pogodili pojedina mjesta, ništa toliko značajno, ali ipak nastavljaju. Isto je i sa platformama za elektronsku trgovinu - oni su napravili prvi korak, mi smo sada počeli da reagujemo, a oni već kukaju zbog energije, uključujući vojne objekte, centre za podatke i tako dalje", rekao je Putin na kongresu organizacije "Poslovna Rusija".

Putin je dodao da Ukrajina nije trebala da počinje ovakve udare, prenosi Srna.

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Kijev traži od svojih sponzora da izvrše pritisak na Rusiju da obustavi uzvratne udare kao odgovor na korake koje je preduzeo, rekao je ruski predsjednik.

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Tagovi :

Rusija

Vladimir Putin

Ukrajina

rafinerija nafte

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