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Poznato o čemu je Putin razgovarao sa predsjednikom UAE

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13.10.2026 14:17

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Владимир Путин
Foto: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin, Photo via AP

Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Muhamedom bin Zajedom el Nahjanom o dogovoru Moskve i Vašingtona o isporukama ruskog dizel-goriva, saopštila je pres-služba Kremlja.

Dvojica lidera razmotrila su dogovore postignute tokom nedavnog razgovora Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa, koji se odnose na isporuke ruskog dizel-goriva.

Putin i el Nahjan razgovarali su i o perspektivama rješavanja krizne situacije u regionu Persijskog zaliva.

Posebna pažnja posvećena je daljem razvoju bilateralne saradnje Rusije i UAE, koju je Kremlj ocijenio kao stratešku i obostrano korisnu.

(Sputniknews)

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Vladimir Putin

UAE

razgovor

gorivo

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