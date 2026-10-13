Poznato o čemu je Putin razgovarao sa predsjednikom UAE

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Muhamedom bin Zajedom el Nahjanom o dogovoru Moskve i Vašingtona o isporukama ruskog dizel-goriva, saopštila je pres-služba Kremlja.
Dvojica lidera razmotrila su dogovore postignute tokom nedavnog razgovora Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa, koji se odnose na isporuke ruskog dizel-goriva.
Putin i el Nahjan razgovarali su i o perspektivama rješavanja krizne situacije u regionu Persijskog zaliva.
Posebna pažnja posvećena je daljem razvoju bilateralne saradnje Rusije i UAE, koju je Kremlj ocijenio kao stratešku i obostrano korisnu.
(Sputniknews)
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