Peskov: Dogovor o isporukama dizela u obostranom interesu

Sporazum Moskve i Vašingtona o isporukama dizela je u interesu i Rusije, i SAD, i svjetskih energetskih tržišta, naglasio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"U suštini, riječ je o elementu rusko-američke saradnje koji je obostrano koristan. To je i u interesu SAD, i svjetskih energetskih tržišta, i Rusije, zbog čega se taj dogovor i realizuje", rekao je Peskov novinarima, komentarišući dogovor predsjednika SAD Donalda Trampa i Rusije Vladimira Putina o isporukama dizela, postignut u petak, 9. oktobra.

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Prema njegovim riječima, ne postoji direktna veza između odluke SAD o uvozu ruskog dizela i stava Moskve o pregovorima o ukrajinskom ratu.

"Činjenica je da su evropske zemlje, kao i sve druge zemlje u svijetu, aktivni kupci ruske nafte i ruskih naftnih derivata", naveo je Peskov, odgovarajući na pitanje o stavu EU prema trgovini ruskim energentima.

Peskov je naveo da bi namjera EU da uvede sankcije Rusiji kao odgovor na odluku SAD o uvozu dizela mogla da ometa sporazum između dvije zemlje.

"U tom pogledu, Rusija je zemlja koja svoju robu konkurentno plasira na svjetska tržišta. Nastavićemo da to činimo", kaže Peskov.

Komentarišući medijske izvještaje o novom planu EU i SAD za mirovni sporazum u Ukrajini, on je istakao da je Moskva za sada vidjela samo navode u tim medijima, i da za sada ni jedna zvanična ponuda nije stigla.

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"Vašington post" objavio je ranije danas, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, da SAD i Evropa rade na novom planu za pronalaženje rješenja za sukob u Ukrajini, koji obuhvata ukidanje sankcija Rusiji, ulaganja u obnovu Ukrajine i uspostavljanje primirja duž linije razgraničenja.

(Srna)