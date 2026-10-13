Odbornici SDS-a pisali Blanuši: "Poništite odluku o isključenju Petrovića"

Autor:ATV redakcija
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Pet odbornika SDS-a u Skupštini grada Bijeljina juče su pisali Predsjedništvu ove stranke i predsjedniku Branku Blanuši zahtijevajući da povuku ili ponište, kako navode, nestatutarnu odluku o isključenju iz stranke gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića.
U pismu navode da "Statut SDS nijednom svojom odredbom ne daje ovlašćenja predsjedniku stranke da bilo koga isključi.
"Član 16. Statuta navodi da se Disciplinskim pravilnikom uređuje vođenje disciplinskog postupka i nadležni organi za disciplinski postupak. Član 117. propisuje da će Disciplinski pravilnik i ostali akti propisani statutom biti donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Statuta. Takođe, isti član propisuje da će se akti koji se odnose na utvrđivanje odgovornosti urediti Poslovnikom o radu organa i tijela koji će Glavni odbor doneti u roku od 90 dana", navodi se u pismu odbornika.
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Ističu da ništa od svega nije učinjeno, čime je odlukom o isključivanju Petrovića grubo prekršen Statut od strane predsjednika SDS-a.
Naglašavaju da je presedan da stranka koja u svom nazivu nosi riječ "demokratska" potpuno nestatutarno, bez sprovedenog disciplinskog postupka i akata na osnovu kojih bi on bio sproveden, prijekim sudom jednog čovjeka isključuje iz svojih redova Ljubišu Petrovića.
"Za čiji interes?", pitaju između ostalog odbornici potpisani u pismu upućenom Predsjedništvu SDS i predsjedniku Blanuši.
Zahtjeve su potpisali odbornici Slavko Jović, Tatjana Pantić, Branimir Vuković, Ilija Radić i Radislav Borovčanin.
Podsjećamo, predsjednik SDS-a Branko Blanuša donio je 5. oktobra odluku o isključenju Ljubiše Petrovića iz stranke, uz obrazloženje da je prekršio Statut javnom podrškom kandidatima drugih političkih organizacija na izborima 4. oktobra.
Petrović je proteklim izborima podržao kandidata Liste za pravdu i red za srpskog člana Predsjedništva BiH Nebojšu Vukanovića, iako je SDS imao svog kandidata.
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