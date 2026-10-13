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Dodik poručio Sarajevu: "Dok je Srpske, taj san neće dosanjati, a Srpska je vječna"

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13.10.2026 07:54

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предсједник СНСД Милорад Додик
Foto: ATV

U Sarajevu više nisu sigurni ni automobili s registarskim tablicama Srbije. Kako onda Srbi mogu očekivati da budu sigurni, upitao je predsjednik Milorad Dodik.

"Sarajevo tone u sve dublji mrak. Rezultat antisrpske histerije, koja je kulminirala posljednjih nedjelja, nisu samo probušene gume, već jasna poruka narodu Srbije i svim Srbima da nisu dobrodošli", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodik ističe da su četiri vijeka maltretirali Srbe na ovim prostorima.

"I u Prvom i u Drugom svjetskom ratu bili su na strani onih koji su željeli da zatru srpski rod.

Handžar diviziju su, zajedno sa SS divizijama, slali na srpski narod. Danas pokušavaju da sebe uzdignu na nivo žrtve. Bošnjaci - muslimani, ne mogu da prihvate da u građanskom ratu nisu stradali samo oni. Stradali su i Srbi i ostali. Da nisu samo oni imali žrtve, imali su i drugi narodi. Da nisu krivci samo iz reda srpskog naroda, već da krivaca ima i iz reda Bošnjaka", dodaje Dodik.

Sarajevo su, kaže Dodik, očistili od Srba, željeli bi i cijelu BiH.

"Dok je Republike Srpske, taj san neće dosanjati, a Srpska je stvorena za vječnost", navodi Dodik.

Podsjećamo, u sarajevskom naselju Breka u noći sa nedjelje na ponedjeljak nepoznata osoba je probušila dvije gume na automobilu beogradskih registarskih oznaka.

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Milorad Dodik

Sarajevo

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