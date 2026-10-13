Žena pomoću slušalica pronašla ukradenu torbicu, građani savladali lopova

Autor:ATV redakcija
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Policija je u subotu rano ujutru obaviještena o krađi torbice u jednom lokalu u centru Ljubljane. Dvojica osumnjičenih navodno su je ukrali, nakon čega je oštećena, zajedno sa drugim građanima, pomoću aplikacije uspjela da pronađe jednog od njih i ukradenu torbicu. U njoj je, naime, imala slušalice koje su mogle da se prate, piše Delo.si.
Iako se osumnjičeni opirao, građani su uspeli da ga zadrže do dolaska policije. Drugi osumnjičeni je u međuvremenu pobjegao.
Policija je 25-godišnjaku odredila zadržavanje i oduzela ukradene predmete. Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti krivičnog dela razbojničke krađe, a o prikupljenim informacijama biće obavješteno nadležno tužilaštvo.
Policijska uprava Ljubljana zahvalila je građanima koji su primetili krivično djelo, odmah obavijestili policiju i potom zadržali osumnjičenog.
Kako su istakli, i ovaj slučaj pokazao je da pažnja građana i brzo obavještavanje policije mogu značajno da doprinesu uspešnoj istrazi krivičnih djela.
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