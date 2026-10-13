Imate li ovaj novčić od dva evra? Poznato koliko može da vrijedi

Možda ćete se iznenaditi, ali običan novčić od dva evra može vrijediti bogatstvo u određenim okolnostima.

Upravo to pokazuje novi komemorativni novčić koji je izdala Irska povodom 50. godišnjice benda U2.

Najređa verzija je rasprodata u roku od nekoliko minuta od puštanja u prodaju, a neki primjerci se prodaju i do 500 evra na onlajn tržištu.

Novčić prikazuje četiri člana čuvenog irskog benda, i to je neobično izdanje jer je ovo prvi put da je aktivni rok bend ovjekovečen na zvaničnom evropskom novčiću.

Kolekcionari su posebno zainteresovani za ograničeno izdanje, koje je prvobitno koštalo 39,95 evra.

Prema Fokusu, već je dostigao cijene od 300 do 400 evra na sekundarnom tržištu, dok su neke onlajn ponude dostigle 500 evra.

Rijetki novčić od dva evra posvećen bendu U2 rasprodat za nekoliko minuta

Novčić je pušten u opticaj 25. septembra 2026. godine, tačno 50 godina nakon važnog trenutka u istoriji benda.

Naime, istog dana 1976. godine, bubnjar Lari Malen mlađi je postavio oglasnu tablu u svojoj školi u Dablinu tražeći muzičare da formiraju bend.

Ovaj poziv je kasnije doveo do osnivanja grupe U2. Centralna banka Irske je pripremila dvije kolekcionarske verzije komemorativnog novčića. Jeftinija verzija je izdata u tiražu od 150.000 primeraka.

Dolazi u posebno štampanom kartonskom pakovanju, nazvanom koinkard, a početna cijena je bila 14,95 evra. Mnogo ređa verzija je poznata kao Proof, odnosno novčić napravljen posebnim postupkom za kolekcionare.

Njegova površina u pozadini je ogledalskog oblika, dok je motiv mat. Proizvedeno je samo 5.000 primjeraka. Ova verzija je rasprodata za samo nekoliko minuta nakon početka prodaje. Koliko će novčići vrijedeti u budućnosti? Na prednjoj strani novčića nalaze se Bono, Edž, Adam Klejton i Lari Malen mlađi.

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Pored njih su ime benda, godine 1976. i 2026. i irska etiketa "Eire". Dizajn je osmislio Šon Mekgrat, a novčić je proizvela Kraljevska kovnica Holandije. Odluka Irske da oda počast aktivnom rok bendu, a ne istorijskoj ličnosti ili državniku, prilično je neobična.

U2 je jedna od najuspješnijih irskih muzičkih grupa. Prema podacima Irske centralne banke, bend je prodao više od 175 miliona ploča širom svijeta i osvojio 22 nagrade Gremi. Iako je zvanično sredstvo plaćanja, ne bi trebalo očekivati da se ovaj novčić́ pojavljuje u svakodnevnom kusurnom novčiću.

Čitav tiraž od 155.000 primjeraka prodat je isključivo u kolekcionarskom pakovanju ili kao posebno napravljena Proof verzija. Dodatno štampanje u rolnama za redovan opticaj nije planirano. Novčić se u principu može koristiti za plaćanje u evrozoni po nominalnoj vrijednosti od dva evra.

Međutim, kolekcionar koji bi izvadio redak primjerak iz njegovog pakovanja i platio račun njime mogao bi se odreći znatno veće vrijednosti.

Visoke cijene koje se pojavljuju odmah nakon prodaje ne garantuju da će novčić toliko vrijedeti u budućnosti. Kod kolekcionarskih izdanja, cijene često vrtoglavo rastu nakon što se početni tiraž rasproda. Još uvek nije moguće pouzdano procjeniti da li će se takvo interesovanje održati ili će cijene kasnije pasti, piše Dnevno.

Na vrijednost utiču retkost izdanja, stanje novčića, očuvanost ambalaže i potražnja među kolekcionarima. Posebno bi mogla biti zanimljiva Proof verzija, ograničena na samo 5.000 primeraka. Za kolekcionare je najvažnije da razlikuju početnu prodajnu cijenu, cijenu koju prodavci traže na internetu i iznos koji je kupac zaista spreman da plati, piše Biz portal.