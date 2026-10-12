Audi ubrzao negativan trend

Njemački proizvođač automobila Audi isporučio je kupcima 314.905 vozila svoje istoimene marke tokom trećeg kvartala 2026. godine, što predstavlja pad od 19,7 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Negativan trend time je dodatno ubrzan, s obzirom na to da je pad u drugom tromjesečju iznosio oko osam odsto, saopštila je kompanija, a prenosi njemački list Virtšaftsvohe (Wirtschaftswoche).

Tokom prvih devet mjeseci 2026. godine, ukupne isporuke ove marke dostigle su oko 1,04 miliona vozila, što je smanjenje od 11,4 odsto u odnosu na isti period 2025. godine.

Najveći pad na tržištima Kine i SAD

Najveći pritisak zabilježen je na najvažnijim svjetskim tržištima.

U Kini su isporuke tokom prvih devet mjeseci ove godine pale za skoro 25 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je u Sjedinjenim Američkim Državama zabilježen pad od približno 17 odsto.

S druge strane, u Njemačkoj i na ostatku evropskog tržišta zabilježen je blagi rast potražnje.

Kineska konkurencija i američke carine

Audi, koji posluje u okviru Folksvagen grupe (Volkswagen Group), suočava se sa oštrom konkurencijom domaćih proizvođača i opštim usporavanjem automobilskog tržišta u Kini. Dodatno opterećenje za poslovanje na američkom tržištu predstavljaju povećane carine.

Dugoročna poređenja ukazuju na još veći pad u odnosu na ranije godine. U trećem kvartalu 2023. godine Audi je kupcima isporučio gotovo 480.000 automobila, što je približno 52 odsto više nego u istom periodu ove godine.

Šta utiče na isporuke vozila?

U automobilskoj industriji pravi se razlika između prodaje i isporuka. Prodaja označava zaključene kupoprodajne transakcije, dok isporuke predstavljaju stvarni broj vozila predatih kupcima ili distributerskoj mreži.

Iako su isporuke jedan od glavnih pokazatelja tržišnog uspjeha, na njihov pad ne utiče uvijek samo smanjena potražnja, već i eventualni zastoji u lancima proizvodnje ili smjena generacija pojedinih modela u fabrikama.

(Telegraf)