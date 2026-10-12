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Tenis dobija novog broja jedan!

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12.10.2026 16:32

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Њемачки тенисер Александар Зверев реагује током четвртфиналног меча у мушкој конкуренцији против српског тенисера Новака Ђоковића на тениском турниру China Open у Пекингу, у недјељу, 4. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Njemački teniser Saša Zverev obezbijedio je prvo mjesto na kraju sezone, nakon što je eliminacijom Karlosa Alkarasa u ranoj fazi turnira u Šangaju stekao nedostižnu prednost u odnosu na španskog tenisera, navodi se u objavljenom tekstu.

Iako je Janik Siner i dalje zvanično prvi teniser svijeta, Italijan će do kraja sezone izgubiti bodove jer je zbog povrede okončao takmičarsku godinu.

Zverev se prvi put probio među deset najboljih tenisera svijeta 2017. godine, dok je na drugo mjesto ATP liste stigao 2022. godine.

Prema navodima iz teksta, postao bi tek drugi Nijemac na čelu svjetskog tenisa, nakon Borisa Bekera, koji je 1991. godine bio najbolje rangirani teniser. Zverev bi, međutim, bio prvi njemački teniser koji bi godinu završio na prvom mjestu.

Ukoliko se ovakav rasplet potvrdi, Zverev bi postao 30. teniser u istoriji na vrhu ATP liste, a prvo mjesto zvanično bi preuzeo 2. novembra.

U tekstu se navodi i da je Zverev ove sezone iskoristio oscilacije u formi Novaka Đokovića, kao i povrede Karlosa Alkarasa i Janika Sinera.

(B92)

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Alkaraz Zverev

Karlos Alkaraz

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