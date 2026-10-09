Đoković odbrusio svom timu: "Koji ćete mi vas trojica, j***š mi mater!

Srpski teniser Novak Đoković doživio je neočekivan i istorijski poraz na startu mastersa u Šangaju, gdje je eliminisan već u svom uvodnom meču od Poljaka Huberta Hurkača rezultatom 2:0 u setovima (6:4, 6:3).

Četvorostruki osvajač turnira u Šangaju nikada u karijeri nije izgubio svoj prvi meč na ovom takmičenju, ali je raspoloženi Poljak u njihovom devetom međusobnom okršaju uspio prekinuti crni niz i po prvi put u karijeri savladati srpskog asa.

Žestoke psovke i bijes usmjeren ka loži

Pored samog rezultatskog šoka, meč je obilježila i velika nervoza srpskog tenisera. Nakon što je izgubio prvi set, Đoković je bio vidno iznerviran dešavanjima na terenu i nemogućnošću da pronađe svoju prepoznatljivu igru.

U jednom trenutku, nakon još jednog izgubljenog poena, Đoković se okrenuo prema svojoj loži, u kojoj su sjedili članovi njegovog stručnog štaba, i izgovorio sočne psovke:

"Koji ćete mi vas trojica..." povikao je izrevoltirani Đoković prema svom timu, ne skrivajući ogroman pritisak i frustraciju.

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Hurkač diktirao tempo

Srpski as djelovao je prilično iscrpljeno na terenu, što je posljedica napornog tempa i osvajanja ATP turnira serije 500 u Pekingu prije samo tri dana, a Hurkač je to znao objeručke iskoristiti.

Poljski teniser odigrao je izuzetno stabilan meč, napravivši po jedan brejk u oba seta, što mu je bilo sasvim dovoljno da nakon sat i 27 minuta igre privede susret kraju bez većih komplikacija.

Hurkač je ovom velikom pobjedom izborio plasman u treće kolo Šangaja, gdje ga očekuje duel protiv pobjednika okršaja između Ji Džoua i Lorenca Muzetija.