Najbizarniji meč Novaka Đokovića: Niko ne zna šta mu se dešavalo taj dan

Novak Đoković važi za jednog od najspretnijih tenisera u istoriji, a njegova sposobnost da održi ravnotežu i stigne gotovo nemoguće loptice godinama oduševljava ljubitelje tenisa. Ipak, tokom jednog finala prije 13 godina dogodilo se nešto što i danas izaziva brojne reakcije.

Riječ je o finalu Mastersa u Šangaju, odigranom 13. oktobra 2013. godine, u kojem je Đoković odmjerio snage sa Argentincem Huanom Martinom del Potrom.

Srpski teniser odlično je započeo meč i prvi set dobio ubjedljivim rezultatom 6:1. Međutim, početkom drugog seta uslijedila je neobična scena.

Novak Djokovic’s most bizarre match. When he completely lost control of his body in Shanghai. No explanation has ever been given. https://t.co/tzzulygBWk — Danny (@DjokovicFan_) October 9, 2026

Neobični pokreti i gubitak ravnoteže

Đoković je u nekoliko navrata djelovao kao da gubi kontrolu nad pokretima. Prilikom izvođenja forhenda pravio je neuobičajene korake, gubio ravnotežu i promašivao udarce koji mu inače ne predstavljaju problem.

Pojedini pokreti izgledali su toliko neobično da su snimci tih poena godinama kasnije ponovo počeli da se šire društvenim mrežama.

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Promjena u igri bila je očigledna. Nakon dominacije u prvom setu, Đoković je na početku drugog izgubio servis, dok je Del Potro zaigrao znatno agresivnije i poveo sa 3:0. Argentinac je prednost sačuvao do kraja i osvojio set rezultatom 6:3.

Na kraju ipak osvojio titulu

Uprkos padu u igri, Đoković je uspio da se vrati i dobije jedno od najneizvjesnijih finala te sezone.

Treći set donio je veliku borbu. Del Potro je uspio da spasi dvije meč lopte i izbori taj-brejk, ali je Đoković u odlučujućim trenucima bio sigurniji.

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Slavio je sa 7:3 u taj-brejku, čime je došao do druge uzastopne titule na Mastersu u Šangaju.

Meč je trajao dva časa i 32 minuta, a Đoković je osvojio 39. titulu u karijeri.

Ipak, pored velike pobjede, u sjećanju dijela teniske publike ostali su i neobični pokreti iz drugog seta, za koje ni danas nema pouzdanog, javno potvrđenog objašnjenja.