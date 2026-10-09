Svađa oko međe prerasla u obračun, pretučeni otac i sin

U Tuzli su danas održani protesti zbog puštanja na slobodu osumnjičenog za napad na Sabahudina Ahmetovića i njegovog 15-godišnjeg sina. Ahmetović tvrdi da je zadobio osam uboda nožem, dok je njegovom sinu vilica slomljena na dva dijela, zbog čega je već dva puta operisan.

Okupljeni građani zatražili su od Tužilaštva i Suda u Tuzli da reaguju i preispitaju odluku o puštanju osumnjičenog na slobodu.

Ahmetović je poručio da još ne znaju kada će početi suđenje, te apelovao na nadležne institucije da osiguraju da osumnjičeni do tada bude u pritvoru.

Sukobu prethodio spor oko međe

Prema Ahmetovićevim riječima, napadu je prethodio spor oko zemljišta. On tvrdi da je druga strana ušla više od metra u njegov posjed, na dužini od oko 40 metara, te da je zbog toga namjeravao da pozove geometra.

"Ja sam Sabahudin Ahmetović, izboden sam osam puta nožem, kao što možete vidjeti, i okupili smo se ovdje na protestu. Mom djetetu od 15 godina vilica je razbijena na dva dijela" rekao je Ahmetović.

On je zatražio od pravosudnih institucija da reaguju, ističući da osobe koje su, prema njegovim tvrdnjama, napale njega i sina nisu smjele biti puštene na slobodu, piše Avaz.

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– Zamolio bih Tužilaštvo da reaguje jer nisu trebali pustiti na slobodu one koji su pokušali ubiti mene i moje dijete ispred našeg vlastitog praga – poručio je.

„Samo sam htio da pozovem geometra“

Ahmetović je ponovio da je povod za sukob bio spor oko međe, naglašavajući da je samo želio da se utvrdi granica zemljišta.

– Povod je bila međa, jer su ušli u moje zemljište više od metra, u dužini od oko 40 metara. Ja sam samo htio da pozovem geometra, a njima je to zasmetalo – naveo je.

Posebno je ukazao na povrede koje je zadobio njegov maloljetni sin, koji je zbog slomljene vilice već dva puta operisan.

– Moje dijete je već dva puta bilo na operaciji. Ovim putem molim Sud i Tužilaštvo da reaguju u skladu sa zakonom. Smatram da osumnjičeni nije trebao biti pušten na slobodu, već da treba biti u pritvoru do početka suđenja – zaključio je Ahmetović.