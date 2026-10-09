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Meksiko na udaru opasnog uragana: Simon jača iz sata u sat

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09.10.2026 14:43

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Мексико на удару опасног урагана: Симон јача из сата у сат
Foto: Screenshot/X

Uragan Simon brzo jača uz pacifičku obalu Meksika, a maksimalna brzina vetra već dostiže gotovo 150 kilometara na sat, saopštio je američki Nacionalni centar za uragane (NHC).

Prema prognozama NHC-a, Simon bi do subote mogao da preraste u opasan uragan četvrte kategorije, dok se približava popularnim turističkim područjima na jugozapadu i zapadu centralnog dijela Meksika.

Upozorenje na uragan na snazi je na području od Punta San Telma, u saveznoj državi Mičoakan, do turističkog mjesta Punta Mita, u državi Najarit, prenosi Reuters.

"Očekuje se da će se brzo jačanje nastaviti i da će Simon biti veoma opasan uragan velike snage kada se približi meksičkoj obali", saopštio je centar sa sjedištem u Majamiju.

Osim razornih udara vjetra, Simon bi mogao da izazove i poplave opasne po život i klizišta, upozorili su meteorolozi.

Meksičke vlasti najavile su obilne padavine u saveznim državama Gerero, Mičoakan, Oaksaka, Halisko i Kolima, pozivajući stanovnike da budu na oprezu.

Privatna meteorološka kompanija AccuWeather prognozira da bi Simon mogao da stigne do jugozapadne obale Meksika rano u nedjelju. Očekuje se da bi u priobalnim područjima država Halisko i Kolima moglo da padne između 46 i 61 centimetar kiše.

Prema podacima NHC-a, uragan Simon se u petak rano ujutru nalazio oko 355 kilometara južno od Manzanilja i kretao se ka sjeverozapadu.

(Telegraf)

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Tagovi :

Meksiko

Uragan

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