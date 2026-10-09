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Bivši policajac koji je ubio studentkinju Mihaelu: Dajte mi 20 godina, nema problema

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09.10.2026 13:24

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Бивши полицајац који је убио студенткињу Михаелу: Дајте ми 20 година, нема проблема
Foto: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Bivši hrvatski policajac Marko Smažil, kojem se ponovo sudi za ubistvo 21-godišnje studentkinje Mihaele Berak, iznio je odbranu pred sudom u Osijeku. Tvrdi da nije namjeravao da ubije djevojku, ali je priznao da je nakon pucnjave lagao policiji kako bi zaštitio sebe.

Priznao da je lagao policiji

Smažil je pred sudom opisao događaje iz septembra 2023. godine, kada je Mihaela smrtno stradala od hica iz njegovog službenog pištolja.

Prema njegovoj verziji događaja, djevojka ga je zamolila da joj pokaže oružje, što, kako tvrdi, nije bio prvi put. Naveo je da su se i ranije zabavljali rukovanjem pištoljem, pomjeranjem kočnice i zatvarača kako bi proizvodili zvukove.

Tvrdi da je pištolj u jednom trenutku sam opalio i pogodio Mihaelu. Više puta je ponovio da se osjeća odgovornim za njenu smrt, ali je insistirao na tome da nije imao namjeru da je ubije.

– Dajte mi 20 godina, nije problem. Meni zatvor nije kazna, meni je ovo što se desilo kazna – rekao je Smažil.

Dodao je da mu visina zatvorske kazne nije presudna, već da ne želi da bude osuđen za nešto što, kako tvrdi, nije namjeravao da učini. Izrazio je kajanje i zamolio porodicu stradale studentkinje za oproštaj.

Roditelji reagovali u sudnici

Govoreći o trenucima nakon pucnjave, Smažil je priznao da je policiji prvobitno rekao da je Mihaela sama pucala u sebe, kako bi na taj način zaštitio sebe.

Priznao je i da je nakon pucnjave oprao ruke, tvrdeći da je tek kasnije, kada je došao sebi, policajcima ispričao šta se dogodilo.

Njegove tvrdnje izazvale su burnu reakciju Mihaelinih roditelja, koji su u sudnici uzvikivali „Katastrofa“, zbog čega ih je sudija opomenuo, prenose hrvatski mediji.

Prethodna presuda ukinuta

Smažil je u martu 2025. godine nepravosnažno osuđen na 18 godina zatvora zbog ubistva Mihaele Berak u svom stanu u Osijeku.

Međutim, Visoki krivični sud Hrvatske u januaru 2026. godine ukinuo je presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

U obrazloženju odluke navedeno je da prvostepeni sud nije dovoljno temeljno analizirao sve dokaze, posebno balistička i sudsko-medicinska vještačenja koja se odnose na položaj optuženog i žrtve u trenutku pucnja, njihov međusobni odnos i ponašanje optuženog nakon pucnjave.

U ponovljenom postupku sud treba ponovo da ocijeni ključne dokaze i utvrdi da li je Smažil pucao s namjerom, kako tvrdi tužilaštvo, ili je do smrtonosnog hica došlo bez namjere, kako navodi odbrana.

Ranija presuda za namjerno ubistvo, između ostalog, zasnivala se i na zaključcima da je optuženi nakon pucnjave pomjerao predmete u stanu i mijenjao okvir pištolja.

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