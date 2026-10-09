Murinjo: Mbape nije prekršio obaveze prema Realu

Sjajni napadač je povredio koleno na utakmici Francuske protiv Turske, a poslije toga je viđen u izlasku u Parizu, pa u Švajcarskoj kako vozi bicikl.

Portugalac nije ostavio prostor za dilemu kada je riječ o Mbapeovom mjestu u ekipi.

“Obećavam vam: ako se neki igrač ne bude ponašao kako dolikuje fudbaleru Real Madrida i ne bude ispunjavao svoje obaveze, bilo kao igrač, bilo kao građanin, nećete ga vidjeti ni na klupi. Nećete moći da mu zviždite, jer će biti kod kuće. Neću mu pružiti ni priliku da sjedne na klupu. Mbape će igrati, neće biti među rezervama. Siguran sam da nije prekršio svoje obaveze prema Real Madridu”, rekao je Murinjo.

Mbapeov oporavak i način na koji je provodio vrijeme van trening centra izazvali su brojne komentare, ali Murinjo tvrdi da je klub bio upoznat sa svim detaljima.

“Za mene je fudbaler fudbaler 24 sata dnevno. Sve što radi privatno uvijek ima od‌jeka. Fudbaler je i ljudsko biće, može tu i tamo da pogriješi, ali mora da ima osjećaj odgovornosti. Tokom ovog perioda igrači Madrida bili su uzorni u izvršavanju profesionalnih obaveza. Sve je bilo precizno određeno, uz kontrolu odmora. Svi koji su putovali ispunili su obaveze, a povrijeđeni su dolazili u Valdebebas, dobili dijagnoze i nastavili oporavak.”

Zatim je objasnio zbog čega je Francuz napustio Madrid i osvrnuo se na priče koje su pratile njegov boravak u inostranstvu.

“Mbape je bio ovdje, obavio preglede i potom otišao po drugo mišljenje, jer ima problem sa koljenom koji ne smije da se zanemari. Vi ne morate da znate svaki detalj njegovog oporavka, ali onda dolazimo do traženja problema. Prvo je bila diskoteka koja zapravo nije bila diskoteka, već privatni događaj u Parizu u okviru modnih dešavanja. Potom bicikl u Švajcarskoj, a zapravo je riječ o hotelu u kojem postoji nekoliko bicikala za odlazak do spa-centra i zajedničkih prostorija, u potpuno mirnom okruženju.”

(b92)