Ronaldu prijeti suspenzija od pola godine

Kristijano Ronaldo mogao bi da bude suspendovan zbog napuštanja priprema reprezentacije Portugala, a konačnu odluku o kazni donijeće Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Portugala.

Portugalac je 30. septembra napustio kamp nacionalnog tima pred utakmicu sa Danskom, a portugalski advokat Gonzalo Almeida smatra da je kazna u ovom slučaju praktično neizbježna.

Almeida je za "A Bola“ objasnio da član 160. Disciplinskog pravilnika Fudbalskog saveza Portugala predviđa suspenziju od jednog do šest mjeseci, kao i novčanu kaznu između 510 i 1.020 evra za igrača koji bez opravdanja napusti reprezentativno okupljanje.

Prema njegovom tumačenju pravilnika, napuštanje kampa povlači i automatsku preventivnu suspenziju, zbog čega Ronaldo već ne bi trebalo da bude u mogućnosti da nastupa ili predstavlja reprezentaciju dok traje postupak.

Konačnu odluku o dužini kazne, međutim, donijeće Disciplinska komisija.

Kapiten Portugala ima i nekoliko okolnosti koje bi mogle da mu budu olakšavajuće. Ronaldo je javno priznao da je napustio pripreme, a pravilnik omogućava da se kazna prepolovi ukoliko igrač u potpunosti i bez rezerve prizna prekršaj, prenose Nezavisne novine.

U tom slučaju minimalna suspenzija od mjesec dana mogla bi da bude smanjena na 15 dana, dok bi novčana kazna od 510 evra bila spuštena na 255 evra.

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Kao moguće olakšavajuće okolnosti mogu se uzeti u obzir i činjenica da Ronaldo u prethodnom periodu nije imao disciplinskih prekršaja, kao i njegov dugogodišnji doprinos reprezentaciji Portugala.

S druge strane, funkcija kapitena mogla bi da bude posmatrana kao otežavajuća okolnost.

Portugal naredne reprezentativne utakmice igra 14. novembra protiv Danske u Bragi, a tri dana kasnije gostuje Velsu. U eventualnu kaznu uračunava se i vrijeme koje Ronaldo već provede pod automatskom suspenzijom, pa nije isključeno da do novembarskog termina odradi kaznu i bude na raspolaganju selektoru.

Almeida očekuje da bi cijeli postupak mogao biti završen veoma brzo, poručivši da je uvjeren da će slučaj biti riješen rekordnom brzinom.

Disciplinska komisija može pokrenuti postupak i bez formalne prijave, s obzirom na to da su okolnosti javno poznate.

Ronaldo je ranije, u svom saopštenju, poručio da prihvata mogućnost suspenzije i da njegove odluke moraju imati posljedice.