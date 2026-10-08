Ugostiteljski objekat na Banj brdu za 185 KM mjesečno

Gradska uprava Banjaluka planira da na pet godina ustupi javnu površinu u neposrednoj blizini Spomenika palim Krajišnicima na Banj brdu za postavljanje ugostiteljskog objekta, uz početnu godišnju naknadu od svega 2.221 KM.

Međutim, najveća finansijska ponuda ne garantuje automatski dobijanje lokacije.

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Prema dokumentaciji koju je pregledao "BL portal", početna cijena iznosi deset feninga po kvadratnom metru dnevno, a obračunata je na površinu osnove objekta od 60,86 kvadrata.

To znači da početna godišnja naknada iznosi 2.221,39 KM, odnosno približno 185 KM mjesečno. Ipak, konačna cijena zavisiće od pristiglih ponuda, a izabrani korisnik moraće da uplati godišnju naknadu unaprijed.

Nema klasične licitacije

Iako se lokacija dodjeljuje prema kriterijumu najvišeg ponuđenog iznosa, nije riječ o klasičnoj aukciji na kojoj učesnici međusobno podižu cijenu.

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Zainteresovane firme ponude dostavljaju u zatvorenim kovertama, a njihovo javno otvaranje zakazano je za sutra u 12 časova.

Zanimljivo je da Grad u dokumentaciji ipak koristi izraz "izlicitirani iznos", iako nije predviđen postupak usmenog nadmetanja.

Pored ponuđenog novca, komisija će ocjenjivati izgled i ekološku prihvatljivost budućeg objekta, sa najviše 20 bodova.

Firma čije idejno rješenje dobije manje od 12 bodova biće eliminisana, čak i ako ponudi najveći iznos.

Oglas pritom ne objašnjava detaljno kako se finansijske ponude povezuju sa bodovanjem, iako se u slučaju jednakog ukupnog broja bodova prednost daje onome ko je ranije predao prijavu.

Urbanističko-tehničke uslove izradila je firma "ATRIJ" iz Doboja još u februaru ove godine.

Iako je navedena površina osnove objekta, nije precizirana ukupna površina bašti i terasa, niti je jasno da li će se njihovo korišćenje dodatno naplaćivati.

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Posebno je zanimljivo da oglas predviđa i mogućnost neposredne pogodbe ukoliko lokacija ostane nedodijeljena nakon javnog oglašavanja.

Budući objekat nalaziće se u neposrednoj blizini kompleksa Spomenika palim Krajišnicima, koji ima status nacionalnog spomenika BiH. Iz dostupne dokumentacije nije jasno koje su saglasnosti nadležnih institucija za zaštitu nasljeđa eventualno pribavljene.

Od "Novaka" do "Šerija": Ugostiteljstvo na Banj brdu nije nova ideja

Ovo nije prvi pokušaj razvoja ugostiteljstva na popularnom banjalučkom izletištu.

Još 2015. godine na Banj brdu otvoren je restoran "Novak", u sklopu hotela "Trešnja", u vlasništvu Duška Kalinića i Gordane Tešanović, tadašnje direktorke banjalučkog Doma zdravlja.

Restoran je poslovao pod franšizom porodice Novaka Đokovića, imao je oko 80 mjesta u restoranskom dijelu i pet terasa kapaciteta oko 300 gostiju.

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Međutim, poslovanje nije donijelo očekivane rezultate. Godine 2020. najavljeno je da će objekat nastaviti rad pod nazivom "Šeri", bez franšize "Novak".

Ni taj poslovni pokušaj nije bio dugog vijeka. Hotel je prestao da radi u oktobru 2021. godine, a preduzeće "Šeri" likvidirano je 2022.

Tešanovićeva je zbog zabrane automobilskog pristupa hotelu tužila Grad Banjaluku, tražeći 886.939 KM na ime izgubljene dobiti, ali je Osnovni sud njen zahtjev odbio.

U međuvremenu, na Banj brdu je u avgustu 2024. otvoren novi vidikovac, dok su gradske vlasti najavljivale i dodatne turističke, rekreativne i ugostiteljske sadržaje.

Novi kafić tako predstavlja još jedan pokušaj proširenja ponude na izletištu čija je komercijalizacija i ranije izazivala rasprave, posebno zbog ograničenog pristupa automobilima.

Otvaranje ponuda

Rok za prijave ističe u petak, 9. oktobra, u deset časova, dok će ponude biti otvorene dva časa kasnije.

Rezultati postupka trebalo bi da budu objavljeni u roku od tri radna dana, kada će biti jasnije ko je zainteresovan za novu ugostiteljsku lokaciju na Banj brdu.