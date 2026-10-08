Zaharova: Odnosi Rusije i Srbije se razvijaju uprkos tenzijama i antiruskoj histeriji

Autor:ATV redakcija
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Odnosi Rusije i Srbije nastavljaju da se razvijaju uprkos tenzijama i antiruskoj histeriji širom svijeta, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
- Nadamo se da će kontinuitet rusko-srpskih odnosa biti očuvan na dobrobit naših naroda i nakon parlamentarnih izbora 25. oktobra - navela je Zaharova na Iksu.
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Ona je ranije izjavila da Moskva pažljivo prati situaciju u prijateljskoj Srbiji uoči izbora i da izuzetno cijeni kurs Aleksandra Vučića, koji je obavljao funkciju predsjednika Srbije u uslovima snažnih pritisaka Zapada na Beograd.
Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra.
(Srna)
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