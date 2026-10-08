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Krvavi ljubavni trougao: Jedan muškarac izboden, žene spriječile tragediju

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08.10.2026 16:03

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Bizaran ljubavni trougao u jednom voždovačkom apartmanu pretvorio se u pravi filmski obračun u kom je zamalo neko nastradao.

Najnoviji detalji istrage otkrivaju da je prevareni muž M. S. (43) prvi fizički nasrnuo na D. R. (43), nakon čega je napadnuti muškarac dohvatio nož i zario mu ga direktno u butinu.

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Sve je počelo naizgled bezazlenim druženjem kada su se I. S. (46) i njen poznanik D. R. našli na Voždovcu. Nakon što su zajedno pojeli pljeskavicu, dogovorili su se da iznajme „stan na dan”. Međutim, uslijedio je dramatičan obrt - I. S. je iz apartmana pozvala svog supruga M. S. i otkrila mu tačnu lokaciju.

Čim je stigao na adresu, podivljali muž M. S. uletio je u prostoriju i odmah fizički nasrnuo na D. R. U opštem metežu i usijanoj atmosferi, D. R. je zgrabio nož i sječivom zadao ubodnu ranu M. S. u predjelu butine.

Kako se saznaje, tragediju i fatalan ishod spriječile su dvije žene koje su se zatekle na licu mjesta. One su uspjele da ulete između krvavih i razjarenih muškaraca i razdvoje ih prije nego što je došlo do još težih povreda.

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Policija zaplijenila nož

Nakon poziva, na lice mjesta izašla je policija koja je izvršila uviđaj i pronašla nož kojim je napad izvršen. Ekipa Hitne pomoći transportovala je povrijeđenog M. S. u Urgentni centar, gdje su mu, na sreću, konstatovane lake tjelesne povrede.

O cijelom slučaju obaviješteno je Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo policiji da prikupi sve dokaze i utvrdi potpunu krivičnu odgovornost svih učesnika ove voždovačke drame.

(Telegraf)

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Srbija

Voždovac

prevara

fizički napad

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