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Pomjeranje sata na ovaj način nismo imali 12 godina

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08.10.2026 16:48

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сат часовник аларм
Foto: Pexel/ Negative Space

Jesen donosi još jednu promjenu na koju smo navikli dva puta godišnje.

Krajem oktobra ponovo prelazimo na zimsko računanje vremena, a ove godine ta promjena stiže nešto ranije nego prethodnih godina.

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Kazaljke ćemo pomjeriti jedan sat unazad, pa ćemo te noći dobiti dodatnih 60 minuta za spavanje. Međutim, promjena će biti mnogo primjetnija narednih dana, kada će sumrak i mrak počinjati ranije nego do sada.

Kada se pomjera sat 2026. godine?

Prelazak na zimsko računanje vremena ove godine očekuje nas u noći između subote, 24. i nedjelje, 25. oktobra.

U 3 sata ujutru kazaljke treba vratiti na 2 sata. To znači da ćemo praktično ponoviti jedan sat, pa će noć trajati duže.

Ovogodišnji datum je posebno zanimljiv jer je 25. oktobar najraniji datum prelaska na zimsko računanje vremena još od 2014. godine.

Mrak će stizati ranije

Iako će promjena kazaljki trajati svega nekoliko sekundi, posljedice ćemo osjećati svakog dana. Nakon prelaska na zimsko računanje vremena sunce će zalaziti ranije, pa će se mrak spuštati već tokom kasnijeg poslijepodneva.

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To će posebno primijetiti ljudi koji sa posla ili iz škole izlaze u kasnijim popodnevnim satima. Kako se približava zima, dan će se dodatno skraćivati, pa će period dnevne svjetlosti biti sve kraći.

Sat se i dalje pomjera dva puta godišnje

Za sada nema promjene u ustaljenoj praksi. Sat se i dalje pomjera dva puta godišnje – na proljeće prelazimo na ljetno računanje vremena, kada kazaljke pomjeramo jedan sat unaprijed, dok ih na jesen vraćamo jedan sat unazad.

Iako se o ukidanju pomjeranja sata u Evropi govori već godinama, konačna odluka još nije sprovedena. Zbog toga ćemo i u narednom periodu nastaviti da mijenjamo vrijeme na satu dva puta godišnje.

Nekima treba nekoliko dana da se naviknu

Promjena od jednog sata za većinu ljudi nije velika, ali pojedinci mogu primijetiti da im je potrebno nekoliko dana da se vrate u uobičajeni ritam. Najčešće se promjene povezuju sa vremenom odlaska na spavanje, buđenjem i svakodnevnim obavezama.

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Ipak, najveća promjena koju će gotovo svi odmah primijetiti biće upravo raniji zalazak sunca. Nakon pomjeranja kazaljki, popodne će mnogo brže prelaziti u veče, što je jedan od prvih jasnih znakova da nam se približava zimski period.

(B92)

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Tagovi :

pomjeranje sata

zimsko računanje vremena

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