Захарова: Односи Русије и Србије се развијају упркос тензијама и антируској хистерији

Аутор:АТВ редакција
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Односи Русије и Србије настављају да се развијају упркос тензијама и антируској хистерији широм свијета, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
- Надамо се да ће континуитет руско-српских односа бити очуван на добробит наших народа и након парламентарних избора 25. октобра - навела је Захарова на Иксу.
Хроника
Приликом превртања амбулантних кола повријеђено више особа
Она је раније изјавила да Москва пажљиво прати ситуацију у пријатељској Србији уочи избора и да изузетно цијени курс Александра Вучића, који је обављао функцију предсједника Србије у условима снажних притисака Запада на Београд.
Ванредни парламентарни избори у Србији биће одржани 25. октобра.
(Срна)
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