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Захарова: Односи Русије и Србије се развијају упркос тензијама и антируској хистерији

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08.10.2026 16:47

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Марија Захарова
Фото: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

Односи Русије и Србије настављају да се развијају упркос тензијама и антируској хистерији широм свијета, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

- Надамо се да ће континуитет руско-српских односа бити очуван на добробит наших народа и након парламентарних избора 25. октобра - навела је Захарова на Иксу.

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Она је раније изјавила да Москва пажљиво прати ситуацију у пријатељској Србији уочи избора и да изузетно цијени курс Александра Вучића, који је обављао функцију предсједника Србије у условима снажних притисака Запада на Београд.

Ванредни парламентарни избори у Србији биће одржани 25. октобра.

(Срна)

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Тагови :

Русија

Србија

Марија Захарова

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