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Приликом превртања амбулантних кола повријеђено више особа

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08.10.2026 16:38

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Више особа је повријеђено у саобраћајној несрећи која се догодила данас послијеподне на подручју Општине Ливно.

Дежурни оперативни МУП-а Кантона 10 за Кликс је рекао да се несрећа догодила између Купреса и Шуице када је из за сада неразјашњених околности дошло до превртања амбулантног возила.

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Ради се о амбулантном возилу приватне здравствене установе које је, како је потврђено, у том тренутку превозило пацијента.

Повријеђени су превезени у Дом здравља Ливно, а на мјесту догађаја налазе се службеници ПУ Ливно који руководе увиђајем док степен повријеђених још увијек није познат.

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Подијели:

Тагови :

Ливно

Саобраћајна несрећа

повријеђени

увиђај

Амбулантна кола

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