Приликом превртања амбулантних кола повријеђено више особа

Аутор:АТВ редакција
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Више особа је повријеђено у саобраћајној несрећи која се догодила данас послијеподне на подручју Општине Ливно.
Дежурни оперативни МУП-а Кантона 10 за Кликс је рекао да се несрећа догодила између Купреса и Шуице када је из за сада неразјашњених околности дошло до превртања амбулантног возила.
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Ради се о амбулантном возилу приватне здравствене установе које је, како је потврђено, у том тренутку превозило пацијента.
Повријеђени су превезени у Дом здравља Ливно, а на мјесту догађаја налазе се службеници ПУ Ливно који руководе увиђајем док степен повријеђених још увијек није познат.
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