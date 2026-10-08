Крвави љубавни троугао: Један мушкарац избоден, жене спријечиле трагедију

Аутор:АТВ редакција
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Бизаран љубавни троугао у једном вождовачком апартману претворио се у прави филмски обрачун у ком је замало неко настрадао.
Најновији детаљи истраге откривају да је преварени муж М. С. (43) први физички насрнуо на Д. Р. (43), након чега је нападнути мушкарац дохватио нож и зарио му га директно у бутину.
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Све је почело наизглед безазленим дружењем када су се И. С. (46) и њен познаник Д. Р. нашли на Вождовцу. Након што су заједно појели пљескавицу, договорили су се да изнајме „стан на дан”. Међутим, услиједио је драматичан обрт - И. С. је из апартмана позвала свог супруга М. С. и открила му тачну локацију.
Чим је стигао на адресу, подивљали муж М. С. улетио је у просторију и одмах физички насрнуо на Д. Р. У општем метежу и усијаној атмосфери, Д. Р. је зграбио нож и сјечивом задао убодну рану М. С. у предјелу бутине.
Како се сазнаје, трагедију и фаталан исход спријечиле су двије жене које су се затекле на лицу мјеста. Оне су успјеле да улете између крвавих и разјарених мушкараца и раздвоје их прије него што је дошло до још тежих повреда.
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Након позива, на лице мјеста изашла је полиција која је извршила увиђај и пронашла нож којим је напад извршен. Екипа Хитне помоћи транспортовала је повријеђеног М. С. у Ургентни центар, гдје су му, на срећу, констатоване лаке тјелесне повреде.
О цијелом случају обавијештено је Друго основно јавно тужилаштво у Београду, које је наложило полицији да прикупи све доказе и утврди потпуну кривичну одговорност свих учесника ове вождовачке драме.
(Телеграф)
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