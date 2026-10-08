Logo

Упао у апартман и затекао жену са другим, па добио нож од швалера

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 11:53

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Бизаран напад догодио се на Вождовцу у ком је мушкарац М. С. (43) задобио убодну рану ноге након што је, како Телеграф.рс незванично сазнаје, у једном апартману затекао супругу у друштву другог мушкарца.

Према првим информацијама, напад се догодио у уторак вече, када је М. С. дошао у апартман у којем су се налазили његова супруга И. С. (46) и Д. Р. (43), а сусрет двојице мушкараца убрзо је прерастао у физички сукоб који се завршио потезањем ножа.

Током обрачуна Д. Р. је, како незванично сазнаје Телеграф.рс, извадио нож и М. С. нанио убодну рану у предјелу ноге.

Екипа Хитне помоћи одмах је изашла на лице мјеста, а повређеном мушкарцу је указана лекарска помоћ у Ургентном центру, гдје су му, након прегледа, констатоване лаке тјелесне повреде.

О цијелом случају је обавјештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду, које води истрагу током које ће бити утврђене све околности овог случаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Србија

прељуба

убоден ножем

превара

Коментари (0)

Прочитајте више

Криви Фејсбук због невјерства: Оставила два сина и мужа због комшије

Друштво

Криви Фејсбук због невјерства: Оставила два сина и мужа због комшије

3 седм

0
хороскоп звијезде Мјесец

Друштво

Недјељни хороскоп од 9. до 15. августа: Ракове очекује већа зарада, а овом знаку пријети прељуба

2 мј

0
Жена из БиХ затекла мужа са другом: Њен поступак осваја мреже

Љубав и секс

Жена из БиХ затекла мужа са другом: Њен поступак осваја мреже

3 мј

0
Неда Украден у споту за пјесму ''Лаванда'' стоји на ливади раширених руку.

Сцена

Неда Украден о љубавној невјери: Треба опростити, није реално вољети само једну особу

4 мј

0

Више из рубрике

Ватра (или огањ) је процес брзог оксидационог сагоријевања неког материјала, који прате ослобађање топлоте, свјетлости и гасова. То је једно од најважнијих открића и природних феномена који су обликовали историју човјечанства и живот на Земљи.

Србија

Гори познати хотел на Копаонику

7 ч

0
Предсједник Србије Александар Вучић почео је у 20 часова обраћање јавности из зграде Генералног секретаријата предсједника Републике. Обраћању Вучића присуствују предсједница Скупштине Србије Ана Брнабић, премијер проф. др Ђуро Мацут

Србија

Огласио се Вучић о поруци студената из Републике Српске

16 ч

4
Мушкарац изгорио у Новом Саду

Србија

Застрашујуће: Страдао у пожару аутомобила

17 ч

0
Ванредне контроле на београдском аеродрому

Србија

Ванредне контроле на београдском аеродрому

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

11

Бањалучанка пронашла новчаник и експресно вратила власници

15

09

Потврђена оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера

15

09

Намирнице које садрже више витамина Ц него наранџе

15

05

Акција ”Хоризонт”: Сорајићима одређен притвор

14

58

Минић: Чувати сјећање на оне који су положили животе за Српску

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима