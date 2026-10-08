Упао у апартман и затекао жену са другим, па добио нож од швалера

Аутор:АТВ редакција
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Бизаран напад догодио се на Вождовцу у ком је мушкарац М. С. (43) задобио убодну рану ноге након што је, како Телеграф.рс незванично сазнаје, у једном апартману затекао супругу у друштву другог мушкарца.
Према првим информацијама, напад се догодио у уторак вече, када је М. С. дошао у апартман у којем су се налазили његова супруга И. С. (46) и Д. Р. (43), а сусрет двојице мушкараца убрзо је прерастао у физички сукоб који се завршио потезањем ножа.
Током обрачуна Д. Р. је, како незванично сазнаје Телеграф.рс, извадио нож и М. С. нанио убодну рану у предјелу ноге.
Екипа Хитне помоћи одмах је изашла на лице мјеста, а повређеном мушкарцу је указана лекарска помоћ у Ургентном центру, гдје су му, након прегледа, констатоване лаке тјелесне повреде.
О цијелом случају је обавјештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду, које води истрагу током које ће бити утврђене све околности овог случаја.
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