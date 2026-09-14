Криви Фејсбук због невјерства: Оставила два сина и мужа због комшије

Аутор:АТВ редакција
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Хасан Делић из мјеста Мошевац код Маглаја каже да га је жена након скоро 25 година брака оставила због друштвене мреже Фејсбук и отишла код комшије.
По његовом свједочењу, она се преудала и отишла у сусједно село, а њега је оставила са два сина.
"Требало ми је непуних 10 дана да навршим 25 година брака. Оженио сам се и лијепо сам живио до прошле године како нису почели ти проблеми са Фејсбуком. Фејсбук је крив. Волио сам своју супругу, ишли смо гдје је хтјела. Примијетио сам прошле године и то је било стало. Она је радила у пекари и била је друга смјена, одем око 11 по њу. Ујутру сам устао на посао, направио кафу, сјео да узмем чарапе кад дође порука од овог бившег њеног човјека. Питао сам је шта је, она ми је рекла то је Тикток. Узео сам телефон од ње и рекао јој воља ти је сачекати ме кад дођем са посла да попричамо и рећи истину. Ја у Натронци радимо бетонажу, мали ме зове каже бабо мама оде. Ја вратим камеру, кад тачно. Слао сам јој поруке да се врати због дјеце, али ништа. Ишао сам и у полицију и тражио да ми се да полицајац да одем да је вратим. Али, нису ми хтјели дати", каже Хасан.
Криво му је што је полиција дала њој патролу када је дошла по ствари и поручује да ју је молио да остане.
"Молио сам је да остане због дјеце, кад је хтјела малог да пољуби он јој је рекао да се одмакне и да је за њега мртва", прича Хасан.
Испричао је и како се заљубио у њу.
"Ишли смо пет-шест мјесеци, послао сам јој поруку би ли се удала. Каже Хаско, ја бих се удала. Хоћеш се сигурно удати, каже хоћу. Кажем газди женим се, он ми да двије плате да имам за свадбу. Дошао сам се, оженио се и живио до неки дан. Дизао сам кредит да би средио кућу, имам земљу коју сам хтио продати да средим кров и фасаду. Сад морам продати да би дјеца имала. Финансијски не могу издржати, мали мора у Зеницу сваки други-трећи дан у болницу".
Признаје и да је тукао, али и да се покајао.
"Рекао сам себи Хасо што си то требао. А да сам богдом био лошији ово се данас не би десило и то сваком поручујем. Што оштрији и све ће бити боље у животу" каже Хасан и наставља:
"Синоћ се мали дописивао са њом и писао јој да се врати. За оволико година, 20 година брака, читав мој Мошевац ме зна да она каже малом да бабо ништа за њу није учинио. А ко је ово учинио? Ја са својих десет прстију. Ја да дођем у ту ситуацију да морам прозвати да ми неко помогне да дјецу извучем. Имала је одријешене руке, дође с посла обуче се као дама, оде у Маглај. Ја дођем кући истуширам се сједим са дјецом пијем кафу она дође. Ишла је гдје је хтјела, нигдје јој нисам бранио. Изгубио сам оца, било ми је мало жао. Али кад сам маму изгбио, отишао је мој живот. Да ми није било дјеце ко зна шта би са мном било", прича Хасан.
Он препричава како је на раду у Хрватској био у искушењу да се швалерише, али да није хтио то да ради због чега је напустио Пореч.
"Срећа у несрећи, имао сам оно што би се големо могло направити. Да скупим дјецу у круг и да само спустим. Нема бабе, нема ни дјеце. Толико црне мисли. Мали је рекао бабо немој, стани, нека иде својим животом. Уз тебе смо, имаш газду и колеге, наћи ће се неко ко ће нам помоћи", прича Хасан.
Он је искористио и прилику да позове пријатеље да помогну његовој дјецу.
"Ја са овом платом не могу. Морао бих ићи вани, а коме њих оставити. Да сутра дође социјално да их одузму, радије бих узео штрик и повјешао", рекао је Хасан.
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