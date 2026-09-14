Logo

Подршка АфД-у достигла 30 одсто

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.09.2026 22:41

Коментари:

0
Чланови странке АфД славе испред натписа „све је могуће“ након првих резултата на предизборној забави „Алтернативе за Њемачку“ (АфД) након избора у покрајини Саксонија-Анхалт у Магдебургу, источна Њемачка, у недјељу, 6. септембра 2026.
Фото: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Рејтинг подршке странци Алтернатива за Њемачку /АфД/ први пут је достигао 30 одсто, што је за 10 одсто више у односу на конзервативни блок Хришћанско-демократске уније и Хришћанско-социјалне уније /ЦДУ/ЦСУ/, преноси лист "Велт".

Истраживање које је спровела компанија за истраживање тржишта и јавног мњења ГМС показало је да је само 20 одсто испитаника спремно да гласа за ЦДУ/ЦСУ. Конзервативци су изгубили три процентна поена у односу на слично истраживање спроведено средином јула.

С друге стране, рејтинг АфД-а порастао је за два одсто. Зелени су на трећем мјесту са 14 одсто подршке.

Фридрих Мерц-16062026

Свијет

АфД поднијела кривичну пријаву против Мерца

За Социјалдемократску партију Немачке и странку Левица /Дие Линке/ гласало би по 11 одсто испитаника.

Остале странке не би прешле цензус од пет одсто, преноси Срна.

Истраживање је спроведено у периоду од 9. до 14. септембра, а обухватило је 1.009 испитаника, пренио је ТАСС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АфД

Њемачка

популарност

Коментари (0)

Прочитајте више

Мерц отказао разговор с Трампом због његове подршке АФД-у

Свијет

Мерц отказао разговор с Трампом због његове подршке АФД-у

4 д

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку владе у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 29. априла 2026. године.

Свијет

Мерц жестоко ударио на АфД: "Ваша политика је синоним за етничко чишћење"

5 д

1
Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.

Свијет

Дмитријев: Москва ће предложити економски форум уз учешће АфД-а

5 д

0
И, почело је; "Пала" је Њемачка, а ако "падне" и Француска, ЕУ се распада

Свијет

И, почело је; "Пала" је Њемачка, а ако "падне" и Француска, ЕУ се распада

6 д

0

Више из рубрике

Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Свијет

Мушкарац (60) годинама дрогирао и силовао супругу

1 ч

0
Срушио се велики кран у предграђу Мајамија, неколико повријеђених

Свијет

Хаос у предграђу Мајамија: Срушио се кран, више повријеђених

2 ч

0
Пекин, главни град Кине, један је од најзначајнијих политичких, културних и економских центара земље, познат по богатој историји, Забрањеном граду и Тргу Тјенанмен.

Свијет

Пекинг забрањује употребу и посједовање дронова

2 ч

0
Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба (риба са хрскавичавим скелетом, Chondrichthyes).

Свијет

Ајкула унаказила сурфера: Хитно пребачен у болницу, затворена плажа у Аустралији

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Драма у Грчкој: Шакал ушао у шатор и угризао дијете из Србије

22

56

Трамп: Иран очајнички жели договор, одлука је на САД-у

22

52

Минић: Није Дрина међа, него кичма која вијековима спаја исти народ, коријене и памћење

22

51

Друга половина септембра доноси велике промјене овим знаковима

22

47

Полиција у Новом Граду одузела заставе с љиљанима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима