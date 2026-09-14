Подршка АфД-у достигла 30 одсто

Аутор:АТВ редакција
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Рејтинг подршке странци Алтернатива за Њемачку /АфД/ први пут је достигао 30 одсто, што је за 10 одсто више у односу на конзервативни блок Хришћанско-демократске уније и Хришћанско-социјалне уније /ЦДУ/ЦСУ/, преноси лист "Велт".
Истраживање које је спровела компанија за истраживање тржишта и јавног мњења ГМС показало је да је само 20 одсто испитаника спремно да гласа за ЦДУ/ЦСУ. Конзервативци су изгубили три процентна поена у односу на слично истраживање спроведено средином јула.
С друге стране, рејтинг АфД-а порастао је за два одсто. Зелени су на трећем мјесту са 14 одсто подршке.
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За Социјалдемократску партију Немачке и странку Левица /Дие Линке/ гласало би по 11 одсто испитаника.
Остале странке не би прешле цензус од пет одсто, преноси Срна.
Истраживање је спроведено у периоду од 9. до 14. септембра, а обухватило је 1.009 испитаника, пренио је ТАСС.
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