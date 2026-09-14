Logo

Драма у Грчкој: Шакал ушао у шатор и угризао дијете из Србије

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.09.2026 22:57

Коментари:

0
шакал дивља животиња грабежљивац
Фото: Pexel/Juan Riofrio

Према наводима портала Грчка инфо, дијете из Србије повријеђено је када је шакал током ноћи ушао у камп у Неос Мармарасу, а потом и у шатор у којем је боравила породица са малим дјететом.

Око 1 сат послије поноћи, животиња је ушла у Camping Marmaras и угризла дијете за лице, након чега је оно хитно пребачено у болницу гдје му је рана санирана и ушивена.

Здравствено стање дјетета

О овом инциденту огласила се и Ловачка федерација Македоније и Тракије. Они су саопштили да им је из болничких извора потврђено да се ради о нападу шакала, те да се дијете налази у добром стању на лијечењу у државној болници у Солуну.

Док грчки медији наводе да дијете има око 5 година, према информацијама портала Грчка инфо дијете је старо непуне двије године.

О свему је обавијештена Шумска управа Полигироса, а у току је потрага за животињом.

Претходни инциденти и мјере опреза

Овај случај изазива велику забринутост јер су шакали иначе плашљиви и избјегавају људе.

Међутим, два дана прије овог догађаја, на плажи у широј области Неос Мармараса дивља животиња је напала 55-годишњег мушкарца и повриједила га у предјелу врата, а у септембру 2025. године на Халкидикију је забиљежен и напад вука на петогодишњу дјевојчицу.

Надлежни апелују на туристе да не прилазе дивљим животињама, да их не хране, да дјецу током ноћи држе у непосредној близини и да храну и отпатке не остављају напољу, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

напад шакала

Грчка

повријеђено дијете

Полиција

болница

Коментари (0)

Више из рубрике

Председник Доналд Трамп говори током састанка поводом потписивања извршне уредбе о вакцинама, у понедјељак, 10. августа 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Иран очајнички жели договор, одлука је на САД-у

1 ч

0
Чланови странке АфД славе испред натписа „све је могуће“ након првих резултата на предизборној забави „Алтернативе за Њемачку“ (АфД) након избора у покрајини Саксонија-Анхалт у Магдебургу, источна Њемачка, у недјељу, 6. септембра 2026.

Свијет

Подршка АфД-у достигла 30 одсто

1 ч

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Свијет

Мушкарац (60) годинама дрогирао и силовао супругу

1 ч

0
Срушио се велики кран у предграђу Мајамија, неколико повријеђених

Свијет

Хаос у предграђу Мајамија: Срушио се кран, више повријеђених

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Драма у Грчкој: Шакал ушао у шатор и угризао дијете из Србије

22

56

Трамп: Иран очајнички жели договор, одлука је на САД-у

22

52

Минић: Није Дрина међа, него кичма која вијековима спаја исти народ, коријене и памћење

22

51

Друга половина септембра доноси велике промјене овим знаковима

22

47

Полиција у Новом Граду одузела заставе с љиљанима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима