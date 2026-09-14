Драма у Грчкој: Шакал ушао у шатор и угризао дијете из Србије

Аутор:АТВ редакција
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Према наводима портала Грчка инфо, дијете из Србије повријеђено је када је шакал током ноћи ушао у камп у Неос Мармарасу, а потом и у шатор у којем је боравила породица са малим дјететом.
Око 1 сат послије поноћи, животиња је ушла у Camping Marmaras и угризла дијете за лице, након чега је оно хитно пребачено у болницу гдје му је рана санирана и ушивена.
О овом инциденту огласила се и Ловачка федерација Македоније и Тракије. Они су саопштили да им је из болничких извора потврђено да се ради о нападу шакала, те да се дијете налази у добром стању на лијечењу у државној болници у Солуну.
Док грчки медији наводе да дијете има око 5 година, према информацијама портала Грчка инфо дијете је старо непуне двије године.
О свему је обавијештена Шумска управа Полигироса, а у току је потрага за животињом.
Овај случај изазива велику забринутост јер су шакали иначе плашљиви и избјегавају људе.
Међутим, два дана прије овог догађаја, на плажи у широј области Неос Мармараса дивља животиња је напала 55-годишњег мушкарца и повриједила га у предјелу врата, а у септембру 2025. године на Халкидикију је забиљежен и напад вука на петогодишњу дјевојчицу.
Надлежни апелују на туристе да не прилазе дивљим животињама, да их не хране, да дјецу током ноћи држе у непосредној близини и да храну и отпатке не остављају напољу, преноси Телеграф.
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