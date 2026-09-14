Трамп: Иран очајнички жели договор, одлука је на САД-у

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да Иран "брзо и очајнички" жели постићи договор са Сједињеним Државама те је поручио да ће он одлучити хоће ли Вашингтон улазити у преговоре. Трамп је додао и да је САД отворен за ту могућност, пише Анадолу.
Трамп је на својој друштвеној мрежи Truth Social описао Иран као "пропалу нацију". "Пропала нација Иран жели постићи договор, брзо и очајнички", написао је. "Ја ћу одлучити хоће ли се САД ангажовати, а отворени смо за ту идеју", стоји у објави.
Ова објава долази након вишемјесечних сукоба. У фебруару су Сједињене Државе и Израел покренули нападе на Иран, а Техеран је узвратио ударима на Израел и америчке војне циљеве у регији. У јуну су Вашингтон и Техеран, уз посредовање Пакистана и Катара, постигли споразум у Исламабаду, али његово спровођење је заустављено због неслагања око Хормушког мореуза. САД је након тога у августу наставио војне нападе на Иран, на што је Техеран одговорио нападима на америчке војне објекте у неколико савезничких арапских земаља.
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