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Трамп: Иран очајнички жели договор, одлука је на САД-у

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14.09.2026 22:56

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Председник Доналд Трамп говори током састанка поводом потписивања извршне уредбе о вакцинама, у понедјељак, 10. августа 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да Иран "брзо и очајнички" жели постићи договор са Сједињеним Државама те је поручио да ће он одлучити хоће ли Вашингтон улазити у преговоре. Трамп је додао и да је САД отворен за ту могућност, пише Анадолу.

Порука с друштвених мрежа

Трамп је на својој друштвеној мрежи Truth Social описао Иран као "пропалу нацију". "Пропала нација Иран жели постићи договор, брзо и очајнички", написао је. "Ја ћу одлучити хоће ли се САД ангажовати, а отворени смо за ту идеју", стоји у објави.

Контекст напетости

Ова објава долази након вишемјесечних сукоба. У фебруару су Сједињене Државе и Израел покренули нападе на Иран, а Техеран је узвратио ударима на Израел и америчке војне циљеве у регији. У јуну су Вашингтон и Техеран, уз посредовање Пакистана и Катара, постигли споразум у Исламабаду, али његово спровођење је заустављено због неслагања око Хормушког мореуза. САД је након тога у августу наставио војне нападе на Иран, на што је Техеран одговорио нападима на америчке војне објекте у неколико савезничких арапских земаља.

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Тагови :

Доналд Трамп

Иран

САД

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