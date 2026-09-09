Мерц жестоко ударио на АфД: "Ваша политика је синоним за етничко чишћење"

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки канцелар Фридрих Мерц оптужио је Алтернативу за Њемачку (АфД) да подржава Русију противно интересима Њемачке и да заговара антимиграциону политику која је равна "етничком чишћењу".
Мерц се обратио Бундестагу након што је његова странка претрпјела тежак пораз од АфД-а, који је протеклог викенда убједљиво побиједио на изборима у источној покрајини Саксонија-Анхалт, водећи кампању засновану на противљењу миграцији.
АфД није одмах одговорио на захтјев агенције Реутерс за коментар, али је раније одбацивао оптужбе за екстремизам, оцјењујући их као застрашивање и увреду за његове бираче, преноси Телеграф.
"Људи мигрантског поријекла такође раде у занатским и стручним занимањима. Ако би се остварило оно што се овдје заговара, односно ’ремиграција’, то не би било ништа друго него синоним за етничко чишћење засновано на поријеклу и боји коже", рекао је Мерц.
Merz attackiert die AfD: „Was Sie hier propagieren, nämlich Remigration, ist ja nichts anderes als eine ethnische Säuberung“https://t.co/4yL7fhejDx pic.twitter.com/0S4p2T26ym— NIUS (@niusde_) September 9, 2026
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