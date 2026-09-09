Logo

Мерц жестоко ударио на АфД: "Ваша политика је синоним за етничко чишћење"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.09.2026 11:44

Коментари:

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку владе у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 29. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi

Њемачки канцелар Фридрих Мерц оптужио је Алтернативу за Њемачку (АфД) да подржава Русију противно интересима Њемачке и да заговара антимиграциону политику која је равна "етничком чишћењу".

Мерц се обратио Бундестагу након што је његова странка претрпјела тежак пораз од АфД-а, који је протеклог викенда убједљиво побиједио на изборима у источној покрајини Саксонија-Анхалт, водећи кампању засновану на противљењу миграцији.

АфД није одмах одговорио на захтјев агенције Реутерс за коментар, али је раније одбацивао оптужбе за екстремизам, оцјењујући их као застрашивање и увреду за његове бираче, преноси Телеграф.

"Људи мигрантског поријекла такође раде у занатским и стручним занимањима. Ако би се остварило оно што се овдје заговара, односно ’ремиграција’, то не би било ништа друго него синоним за етничко чишћење засновано на поријеклу и боји коже", рекао је Мерц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фридрих Мерц

АфД

Њемачка

Коментари (0)

Више из рубрике

Како је пропао покушај пробоја Украјинаца из обруча код Харкова

Свијет

Како је пропао покушај пробоја Украјинаца из обруча код Харкова

1 ч

0
Мариа Захарова

Свијет

Захарова: Јачање сарадње у области вјештачке интелигенције

2 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин разговара са вршиоцем дужности гувернера Тверске области Виталијем Корољовим током њиховог састанка у Кремљу у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.

Свијет

Путин: Москва и Пјонгјанг ће наставити да јачају стратешко партнерство

2 ч

0
Осуђен на двије године затвора јер је злостављао бившу партнерку користећи Теслину апликацију

Свијет

Осуђен на двије године затвора јер је злостављао бившу партнерку користећи Теслину апликацију

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

19

Гради се зид дрвећа од 8.000 километара: Раздвојиће континент и бити на граници са једном од највећих пустиња свијета

13

18

Нестао кенгур у Њемачкој

13

08

Рајанер изгубио три милиона фунти због прекида летова

12

54

Свечана академија у Станарима, присуствују Минић и Стевандић

12

51

Супруг убио жену васпитачицу у вртићу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима