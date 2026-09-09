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Путин: Москва и Пјонгјанг ће наставити да јачају стратешко партнерство

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09.09.2026 10:51

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Руски предсједник Владимир Путин разговара са вршиоцем дужности гувернера Тверске области Виталијем Корољовим током њиховог састанка у Кремљу у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool AP

Русија и Сјеверна Кореја ће наставити да раде на јачању свог стратешког партнерства, навео је руски предсједник Владимир Путин у телеграму честитки упућеној сјевернокорејском лидеру Ким Џонг Уну поводом 78. годишњице оснивања Демократске Народне Републике Кореје.

"Драги друже Ким Џонг Ун, драги пријатељу, примите моје срдачне честитке поводом 78. годишњице оснивања Демократске Народне Републике Кореје. Током протеклих година, ваша земља је постигла импресивне успјехе у друштвеној и економској сфери и значајно је ојачала своју позицију на свјетској сцени", написао је Путин у телеграму.

Како преноси Корејска централна новинска агенција, Путин је истакао да су односи Москве и Пјонгјанга увијек били засновани на принципима пријатељства, добросусједства и узајамне помоћи.

"И несумњиво ћемо наставити да веома блиско сарађујемо како бисмо даље јачали свеобухватно стратешко партнерство између наших земаља", нагласио је Путин, преноси Срна.

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Руски лидер је додао да то "у потпуности служи интересима народа Русије и Сјеверне Кореје и да је у складу са осигуравањем регионалне безбједности и изградњом новог, праведнијег, мултиполарног свјетског поретка".

Закључујући своју поруку, Путин је пожелио Ким Џонг Уну "добро здравље и успјех у јавној служби", а свим грађанима Сјеверне Кореје "благостање и просперитет", пренио је ТАСС.

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Тагови :

Владимир Путин

Москва

Пјонгјанг

Русија

Сјеверна Кореја

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