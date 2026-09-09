Осуђен на двије године затвора јер је злостављао бившу партнерку користећи Теслину апликацију

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Аустралијски бизнисмен Енрико Пучи осуђен је на две године и три месеца затвора због вишегодишњег насиља у породици над својом бившом партнерком Стејси, укључујући коришћење Теслине апликације за даљинско управљање њеним аутомобилом.
Суд је утврдио да се радило о дугорочном обрасцу присиле, доминације и застрашивања, извештава Гардијан .
Међу најнеобичнијим облицима злостављања био је даљински управљач њеног Тесле. Пре скоро годину дана, Стејси је три пута током ноћи пробудио ауто-аларм.
Четири године је била изложена насиљу од стране свог бившег партнера и, према полицијским документима, била је превише уплашена да изађе напоље и провери шта се дешава јер је сумњала да Пучи оштећује возило. Сљедећег јутра није пронашла спољна оштећења на аутомобилу, али је примјетила да је електронска контролна табла ресетована и да је додат профил родитељског надзора којем није могла да приступи.
Три дана касније, Пучи ју је пратио колима и викао на њу због мушкарца са којим се виђала. „Мислила си да ћеш се извући. У твојим сам колима. У твојим сам картама“, викао је, према полицијском извјештају.
Стејси је убрзо схватила да профил омогућава готово потпуну контролу над возилом. Преко Теслине апликације било је могуће ограничити брзину, променити подешавања климе, закључати аутомобил и одредити време током којег се возило сме користити.
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Полицијски документи наводе да је између 6. и 12. новембра 2025. године Пучи даљински мијењао температуру у аутомобилу, пребацујући је са изузетно ниске на изузетно високу. Посебну безбjедносну забринутост представљао је „Valet Mode“, који ограничава брзину аутомобила на 40 километара на сат.
Према полицијским документима, Стејси више није имала потпуну контролу над својим возилом од 1. новембра, док је Пучи била једина особа са приступом контролама путем апликације. „Жртва није могла да вози брже од одређеног ограничења брзине, а недавно током овог периода окривљени је укључио 'Валет режим' који је одмах смањио брзину на 40 km/h.“
„Ово је створило озбиљне проблеме са безбједношћу у саобраћају за жртву“, наводи се у документима. Полиција је саопштила да је понашање изазвало огроман стрес код Стејси, оштетило њено ментално здравље и створило страх за њену физичку безбједност током вожње.
Пучи, педесетогодишњи бизнисмен, осуђен је по 30 тачака оптужнице за кривична дјела породичног насиља. Судија Питер Фезер га је осудио на двије године и три мјесеца затвора на суду у Парамати, са минималним временом од 15 мјесеци које мора да одслужи прије него што може да поднесе захтев за условни отпуст.
Пучи се изјаснио кривим недељу дана прије рочишта заказаног за август. Судија је приликом изрицања пресуде напоменуо да је злостављање трајало четири године и да је укључивало бројне методе које је користио да контролише своју бившу партнерку. Поред Тесла апликације, у пресуди се наводи да је лажирао понуде за посао како би Стејси учинио зависном од себе и спречио је да искористи друге могућности.
„У цјелини гледано, то је понашање које је присилне и контролишуће природе. То је образац осмишљен да учврсти моћ и примора на послушност“, рекао је Фезер.
Полицијски документи такође описују много озбиљније физичко злостављање. У марту 2020. године, Стејси је рекла Пучи у ауту да жели да прекине везу. Њен двогодишњи син је био са њом. Према документима, Пучи је претила да више никада неће видети њено дјете ако га остави, узела јој је телефон и послала бившем мужу СМС поруку у којој је рекла да не може да се брине о свом сину.
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Затим ју је на силу извукао из аута, одвукао до стуба и притиснуо уз њега. „Реци збогом сину“, рекао јој је прије него што се одвезао са дјететом, остављајући је без телефона и аута. Неколико минута касније, вратио се, зграбио је за руку и упозорио је шта ће се десити ако поново покуша да прекине везу.
У другом инциденту 2021. године, након што су се венчали, Пучи ју је давио док није изгубила свест. Стејси је рекла полицији да се сјећа да је дахтала и борила се за живот. „Све је утихнуло и жртва се онесвјестила“, наводи се у документима. У то вријеме, Стејси је веровала да ће умријети.
Стејси је купила аутомобил док су још били заједно. Пошто се није добро сналазила са технологијом, према полицијским документима, Пучи јој је понудио помоћ око Тесла апликације. Рекао јој је да аутомобил мора бити регистрован на његово име како би могао да преузме контролу над апликацијом и помогне јој.
Наводи се да је она на ово пристала искључиво зато што јој је била потребна помоћ са технологијом у возилу. Управо је тај приступ Пучи касније користио да настави да даљински контролише аутомобил након што је веза прекинута.
Пучи се жалио на пресуду по 30 кривичних дјела, а ново рочиште заказано је за крај октобра. Међу злочинима за које је осуђен били су праћење или застрашивање, физички напад, дављење без пристанка, претња убиством и узнемиравање путем комуникационих услуга.
Ово није његов први озбиљан проблем са законом. Савезни суд је 2017. године утврдио да се његова компанија за чишћење Grouped Property Services односила према рањивим страним радницима као према „робовима“. Радницима нису исплаћиване плате мјесецима, остављајући неке без хране, намјештаја и неопходне медицинске његе.
Компанија је потом кажњена са скоро 450.000 долара, а Пучи са 3.000 долара због отпуштања запослене која је питала зашто јој није плаћена зарада. Аустралијска комисија за хартије од вриједности и инвестиције забранила му је управљање компанијама на пет година 2022. године због његове улоге у колапсу три компаније које су повериоцима дуговале скоро 10 милиона долара.
(индекс)
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