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Објављен снимак: Хеликоптер у којем су била четири љекара се срушио и запалио

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09.09.2026 09:25

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Објављен снимак: Хеликоптер у којем су била четири љекара се срушио и запалио
Фото: X

Пет особа, међу којима су четири здравствена радника, погинуло је у паду хеликоптера медицинске службе у малезијској савезној држави Саравак, саопштиле су тамошње власти.

Несрећа се догодила у уторак у близини аеродрома Лонг Леланг, намијењеног авионима који могу да полијећу и слијећу на кратким пистама. Погинули су пилот, медицински службеник, његов помоћник и двије медицинске сестре које су биле на службеном задатку.

Малезијски министар здравља Џулкефли Ахмад потврдио је састав посаде, док је званичник одбора за управљање катастрофама у граду Мири државној агенцији Бернама рекао да нико од пет особа из хеликоптера није преживио.

Отежана потрага

Хеликоптер је био ангажован у оквиру програма „Летећи доктор“ (Flying Doctor), којим се становницима руралних и тешко доступних подручја обезбјеђују здравствена заштита, хитан превоз пацијената и друге медицинске услуге.

Потрагу и долазак спасилачких екипа отежао је густ дим изазван шумским пожарима. Полицијски комесар Саравака Мохамад Заинал Абдулах навео је да због смањене видљивости није било дозвољено коришћење хеликоптера у операцији.

Мјесто пада налази се у удаљеном подручју до којег је копненим путем потребно путовати приближно десет сати. Спасиоци су се због тога ослањали на помоћ локалног становништва, припадника цивилних служби и помоћне полиције аеродрома Лонг Леланг.

Покренута истрага

Малезијска управа за цивилно ваздухопловство саопштила је да ће узрок несреће истражити Биро за истраге ваздухопловних несрећа при Министарству саобраћаја.

Саравак, који се налази на острву Борнео, посљедњих дана је тешко погођен димом који стиже са подручја захваћених шумским пожарима у сусједној Индонезији. У бројним дијеловима ове малезијске државе забиљежен је нездрав ниво квалитета ваздуха.

Малезијске власти прошле седмице прогласиле су ванредно стање у саравачком округу Сериан након што је загађење ваздуха достигло опасан ниво. Одлука је накнадно укинута након побољшања квалитета ваздуха, преноси Ројтерс.

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Таг :

Хеликоптер

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