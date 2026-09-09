Са љубавницом дошао под Острог, па тражио благослов: Одговор оца Гојка многе ће натјерати да се замисле

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Отац Гојко Перовић годинама је служио крај живота Светог Василија Острошког, гдје се сусретао са људима који су долазили са најразличитијим молбама и очекивањима. Једна ситуација остала је посебно упечатљива.
Како је испричао, под Острог је дошао човјек са љубавницом, држећи је за руку, и затражио благослов за њихову љубав.
Отац Гојко објаснио им је да, према хришћанском учењу, благословена заједница мушкарца и жене подразумијева брак или барем тежњу ка њему и да се веза са љубавником или љубавницом не може на тај начин благословити.
Његов одговор их је, како је испричао, изненадио. Пар је инсистирао на томе да се воли и питао како њихова љубав може бити спорна ако је Бог љубав.
Овом причом Перовић је желио да укаже на нешто много шире - начин на који поједини људи долазе пред светињу очекујући да ће сам додир живота или благослов ријешити проблем, без промене сопственог понашања.
Свештеник је испричао да је виђао људе који прилазе са новчаницима, кључевима, документима из банке, па чак и накитом, желећи да их прислоне уз живот.
Према његовим ријечима, смисао вјере није у томе да ће додир светиње учинити да новчаник увек буде пун или да животни проблеми једноставно нестану.
Као много важније истакао је молитву, пост и рад на себи.
Говорећи и о људима који на Острог долазе због болести, проблема у браку или немогућности да добију дјецу, отац Гојко поручује да суштина није у очекивању тренутног рјешења, већ у промијени човјека и његовог односа према себи и другима.
(Блиц Жена)
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