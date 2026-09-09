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Хрватска уводи нове радаре на путеве: Препознаваће и таблице из БиХ

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09.09.2026 11:04

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Радари у ЗДК
Фото: Зеница блог

Возачи из БиХ који путују у Хрватску ускоро би могли бити под додатним надзором. Хрватско Министарство унутрашњих послова набавља 40 нових фиксних радара који ће, осим прекорачења брзине, моћи евидентирати и вожњу у погрешном смјеру, те претицање преко пуне линије.

Посебно је важно за возаче из БиХ то што ће нови систем моћи очитавати регистарске ознаке возила из Босне и Херцеговине, али и других држава изван Европске уније.

МУП Хрватске расписао је тендер за набавку 40 фиксних радара и 120 кућишта, а процијењена вриједност посла износи 2,725 милиона евра без ПДВ-а.

Радари ће истовремено моћи мјерити брзину на најмање три саобраћајне траке, те евидентирати возила у оба смјера, односно она која прилазе уређају и она која се од њега удаљавају.

Уређаји ће радити током дана и ноћи, као и у условима смањене видљивости. Користиће инфрацрвено освјетљење које не засљепљује возаче.

БиХ таблице биће међу онима које радари препознају

Нови систем моћи ће очитавати регистарске ознаке свих држава чланица Европске уније, али и возила из низа других земаља.

Међу њима су Босна и Херцеговина, Србија, Швајцарска, Турска, Украјина и Русија.

То значи да ће систем моћи евидентирати прекршаје и возила са регистарским ознакама БиХ, што је посебно значајно с обзиром на велики број грађана БиХ који током године путују или раде у Хрватској.

Осим фотографије прекршаја, систем ће биљежити локацију, саобраћајну траку, смјер кретања и измјерену брзину, а прикупљени подаци биће прослијеђени у информациони систем хрватског МУП-а.

На путевима ће бити 120 кућишта, али само 40 радара

Хрватска полиција планира поставити чак 120 кућишта на различитим локацијама, док ће у почетку бити набављено 40 радара.

Уређаји ће се премјештати између кућишта, због чега возачи неће моћи унапријед знати у којем се од њих у одређеном тренутку налази активни радар.

Локације ће одређивати МУП Хрватске током трајања двогодишњег споразума, а подаци о њима биће доступни само одабраном добављачу.

Набавка је дио пројекта унапређења и модернизације рада саобраћајне полиције.

Одабрана компанија мораће, осим испоруке и инсталације опреме, обучити најмање 70 полицијских службеника и 20 техничких радника. За систем ће морати осигурати и гаранцију од најмање 24 мјесеца.

Рок за достављање понуда је 9. октобар, док ће одабрани добављач опрему морати испоручити у року од 120 дана од склапања уговора, а затим је инсталирати у наредних 60 дана.

(Кликс)

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Тагови :

Радар

Хрватска

саобраћај

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