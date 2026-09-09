Хрватска уводи нове радаре на путеве: Препознаваће и таблице из БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Возачи из БиХ који путују у Хрватску ускоро би могли бити под додатним надзором. Хрватско Министарство унутрашњих послова набавља 40 нових фиксних радара који ће, осим прекорачења брзине, моћи евидентирати и вожњу у погрешном смјеру, те претицање преко пуне линије.
Посебно је важно за возаче из БиХ то што ће нови систем моћи очитавати регистарске ознаке возила из Босне и Херцеговине, али и других држава изван Европске уније.
МУП Хрватске расписао је тендер за набавку 40 фиксних радара и 120 кућишта, а процијењена вриједност посла износи 2,725 милиона евра без ПДВ-а.
Радари ће истовремено моћи мјерити брзину на најмање три саобраћајне траке, те евидентирати возила у оба смјера, односно она која прилазе уређају и она која се од њега удаљавају.
Уређаји ће радити током дана и ноћи, као и у условима смањене видљивости. Користиће инфрацрвено освјетљење које не засљепљује возаче.
Нови систем моћи ће очитавати регистарске ознаке свих држава чланица Европске уније, али и возила из низа других земаља.
Међу њима су Босна и Херцеговина, Србија, Швајцарска, Турска, Украјина и Русија.
То значи да ће систем моћи евидентирати прекршаје и возила са регистарским ознакама БиХ, што је посебно значајно с обзиром на велики број грађана БиХ који током године путују или раде у Хрватској.
Осим фотографије прекршаја, систем ће биљежити локацију, саобраћајну траку, смјер кретања и измјерену брзину, а прикупљени подаци биће прослијеђени у информациони систем хрватског МУП-а.
Хрватска полиција планира поставити чак 120 кућишта на различитим локацијама, док ће у почетку бити набављено 40 радара.
Уређаји ће се премјештати између кућишта, због чега возачи неће моћи унапријед знати у којем се од њих у одређеном тренутку налази активни радар.
Локације ће одређивати МУП Хрватске током трајања двогодишњег споразума, а подаци о њима биће доступни само одабраном добављачу.
Набавка је дио пројекта унапређења и модернизације рада саобраћајне полиције.
Одабрана компанија мораће, осим испоруке и инсталације опреме, обучити најмање 70 полицијских службеника и 20 техничких радника. За систем ће морати осигурати и гаранцију од најмање 24 мјесеца.
Рок за достављање понуда је 9. октобар, док ће одабрани добављач опрему морати испоручити у року од 120 дана од склапања уговора, а затим је инсталирати у наредних 60 дана.
(Кликс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
17 ч0
Друштво
2 седм1
Градови и општине
3 седм0
Друштво
3 седм0
Најновије
Најчитаније
13
19
13
18
13
08
12
54
12
51
Тренутно на програму