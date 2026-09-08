Logo

Рањен пјевач Азиз

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 22:53

Коментари:

0
Рањен пјевач Азиз
Фото: Envato/travelarium

Четрдесетосмогодишњак из Скопља, Азиз Мурати, наводно је рањен је ватреним оружјем синоћ, након поноћи, на улазу у село Арачиново.

Према наводима полиције, инцидент се догодио око 1.50 часова, када је из једног аутомобила пуцано у правцу 48-годишњака.

Након пуцњаве починиоци су побјегли са мјеста догађаја.

Према првим информацијама које преноси Бота Сот, у аутомобилу су се налазиле двије особе, а сумња се да је једна од њих познавала рањеног мушкарца.

Полиција је покренула истрагу како би се случај у потпуности расвијетлио, а интензивно се ради на идентификацији и проналажењу особа умијешаних у овај инцидент.

Према изворима телевизије Алсат, сумња се да је рањени мушкарац познати пјевач Азиз Мурати.

Како наводе, његово здравствено стање је стабилно.

Ево шта преносе медији из Македоније

Из Министарства унутрашњих послова саопштили су да је 8. септембра, око 1.50 часова, Полицијској управи Скопље пријављено из здравствене установе "Свети Наум Охридски" да је код њих довезен А. М. (48) из Скопља, са повредама нанијетим ватреним оружјем.

Према пријави, он је повреде задобио на улазу у Арачиново, након што је једна особа из возила, коју је познавао, а која је била у друштву још једне особе, пуцала на њега из ватреног оружја.

Из Министарства унутрашњих послова предузимају мјере на расвјетљавању овог случаја, објавио је "Скопје1.мк".

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Сјеверна Македонија

Азиз Мурати

Коментари (0)

Више из рубрике

Туристкињу у Пули упозорила на пожар, њен потез ју је шокирао

Регион

Туристкињу у Пули упозорила на пожар, њен потез ју је шокирао

2 ч

0
Поднесена пријава против Мила Ђукановића

Регион

Поднесена пријава против Мила Ђукановића

2 ч

0
авион унутрашњост сједишта путници

Регион

Драма у авиону за Загреб: Дјевојчица позвала стјуардесу па јој показала страшну поруку

3 ч

0
Укинута првостепена пресуда Грингу, Бањалучанину осумњиченом за убиство у Будви

Регион

Укинута првостепена пресуда Грингу, Бањалучанину осумњиченом за убиство у Будви

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

00

Иран покренуо нови напад на бродове америчке морнарице

22

58

Мушкарац из БиХ у апсурдном вакууму, ниједна држава га неће

22

53

Рањен пјевач Азиз

22

50

Лавров: Виткоф и Кушнер нису тражили ништа немогуће, Еворпа чини супротно

22

49

Туристкињу у Пули упозорила на пожар, њен потез ју је шокирао

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима