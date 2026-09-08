Рањен пјевач Азиз

Аутор:АТВ редакција
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Четрдесетосмогодишњак из Скопља, Азиз Мурати, наводно је рањен је ватреним оружјем синоћ, након поноћи, на улазу у село Арачиново.
Према наводима полиције, инцидент се догодио око 1.50 часова, када је из једног аутомобила пуцано у правцу 48-годишњака.
Након пуцњаве починиоци су побјегли са мјеста догађаја.
Према првим информацијама које преноси Бота Сот, у аутомобилу су се налазиле двије особе, а сумња се да је једна од њих познавала рањеног мушкарца.
Полиција је покренула истрагу како би се случај у потпуности расвијетлио, а интензивно се ради на идентификацији и проналажењу особа умијешаних у овај инцидент.
Према изворима телевизије Алсат, сумња се да је рањени мушкарац познати пјевач Азиз Мурати.
Како наводе, његово здравствено стање је стабилно.
Ево шта преносе медији из Македоније
Из Министарства унутрашњих послова саопштили су да је 8. септембра, око 1.50 часова, Полицијској управи Скопље пријављено из здравствене установе "Свети Наум Охридски" да је код њих довезен А. М. (48) из Скопља, са повредама нанијетим ватреним оружјем.
Према пријави, он је повреде задобио на улазу у Арачиново, након што је једна особа из возила, коју је познавао, а која је била у друштву још једне особе, пуцала на њега из ватреног оружја.
Из Министарства унутрашњих послова предузимају мјере на расвјетљавању овог случаја, објавио је "Скопје1.мк".
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