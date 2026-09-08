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Иран покренуо нови напад на бродове америчке морнарице

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08.09.2026 23:00

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Жена држи иранску заставу током провладине кампање у центру Техерана, у Ирану, у понедјељак, 17. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Иран је покренуо напад на бродове америчке морнарице, али ниједно пловило није погођено, рекли су данас амерички званичници.

Амерички дневник "Волстрит журнал" пише да напади указују на вољу Ирана да пређе у офанзиву пошто америчка блокада иранских лука утиче на привреду те земље.

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Иран је током викенда покушао да гађа амерички носача авиона након што су оружане снаге САД погодиле три иранска нафтна танкера.

Ирански званичници тврде да користе нове пројектиле са напредном технологијом да би гађали америчке војне бродове.

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