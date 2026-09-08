Иран покренуо нови напад на бродове америчке морнарице

Амерички дневник "Волстрит журнал" пише да напади указују на вољу Ирана да пређе у офанзиву пошто америчка блокада иранских лука утиче на привреду те земље.

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Иран је током викенда покушао да гађа амерички носача авиона након што су оружане снаге САД погодиле три иранска нафтна танкера.

Ирански званичници тврде да користе нове пројектиле са напредном технологијом да би гађали америчке војне бродове.