Бањалучанин папрено кажењен јер је на пумпи провео свега 39 секунди

Аутор:АТВ редакција
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Један Бањалучанин, који живи у Аустрији, добио је захтјев да плати 374 евра након што је на затвореној бензинској пумпи провео само 39 секунди.
Његово искуство је, како каже, уједно и упозорење бројним грађанима из БиХ који живе или путују кроз Аустрију, јер и кратко скретање на приватни простор може завршити адвокатским писмом.
На први поглед, ријеч је о обичној пумпи. Ту су надстрешница, апарати за гориво, истакнуте цијене, па чак и цистерна паркирана уз објекат. Тек након што је скренуо са цесте, Бањалучанин је схватио да пумпа не ради.Одмах је наставио даље, али су његов улазак и излазак забиљежиле надзорне камере. Фотографије које је доставио БЛ порталу показују да је аутомобил снимљен 5. јула у 18.21.43, а затим поново у 18.22.22.
"Ово је за вјеровали или не“, написао је читалац, објашњавајући да је ушао, видио да је пумпа затворена и отишао.
Готово два мјесеца касније, стигло му је препоручено писмо адвокатске канцеларије. Од њега се тражи да уплати 374 евра као вансудско поравнање због наводног сметања посједа. Ако плати, друга страна неће поднијети тужбу.Ту, према ријечима Бањалучанина, трошковима можда није крај.
"Кажу да ће доћи и још 400 евра, као за трошкове адвоката који је обрадио казну“, написао је Бањалучанин.
Тај додатни износ није наведен у писму које нам је доставио, па још није могуће потврдити да ће заиста бити наплаћен. Уколико му стигне и други захтјев, једно скретање на затворену пумпу могло би га коштати око 775 евра.Иста пумпа већ позната по сличним случајевима.
Документација потврђује да се све догодило на пумпи у Велерсдорфу, недалеко од Беча. Само пет дана прије уласка Бањалучанина, о истој локацији писао је аустријски „Кронен Цајтунг“.
Један возач је на пумпи провео минут и 28 секунди како би из гепека извадио воду. Двије седмице касније, добио је захтјев да плати 372 евра. Аустријском листу јавили су се и други људи који су писма добили након кратког заустављања или окретања возила.
Оператер пумпе Никол Бибај потврдио је да је ријеч о приватном простору на којем нису дозвољени заустављање, окретање ни пролазак. Потврдио је и да је пумпа затворена, али да надзорне камере настављају да раде.Како је објаснио, уговор са фирмом која контролише простор траје до краја 2026. године.Гориво се, дакле, више не продаје, али се аутомобили који скрену са цесте и даље фотографишу.
На улазу постоје табле са натписима „Приватгрундстик“ и "Дурхфарт верботен“, односно "приватни посјед“ и "забрањен пролазак“. Аустријски новинари навели су да су упозорења мала и постављена са стране, па их возач може примијетити тек када је већ ушао.
Читалац "БЛ портала" вјерује да изглед објекта и паркирана цистерна остављају утисак да пумпа ради. Нисмо могли потврдити његову тврдњу да је цистерна намјерно остављена као мамац. Ријеч је о некадашњој правој пумпи која је затворена, док њен улаз није физички блокиран.Није казна полиције.
Иако га возачи најчешће називају казном, овај новац не траже полиција ни суд. Ријеч је о приватној понуди за поравнање због наводног ометања посједа, у Аустрији познатог као „Беситзстöрунг“.Аустријски ауто-клуб ОАМТЦ упозорава да његове правне службе само у Бечу, Доњој Аустрији и Бургенланду годишње добију више од 1.000 сличних случајева.
Аустрија је почетком 2026. смањила трошкове једноставних судских поступака како би ограничила овакав начин наплате. Ипак, потрошачке организације савјетују да се пристигло писмо не баца нити аутоматски плаћа, већ да се одмах однесе на правну провјеру.
За Бањалучанина који нам се јавио једно кратко скретање завршило је са двије фотографије надзорне камере, захтјевом за 374 евра и најавом да би му могли обрачунати још око 400 евра адвокатских трошкова.
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